Лето в «Дзинтари» откроет Маэстро с конкурентами и оркестром

На пресс-конференции в концертном зале «Дзинтари» представили главные события летнего концертного сезона, который в этом году будет открыт богатейшим концертом 2 июня и продлится до 10 сентября. А также - новинку, которой по праву гордится вся музыкальная Юрмала - новый концертный рояль Steinway & Sons.

Как же шикарно звучит в малом - с прекрасной аккустикой! - зале «Дзинтари» дуэт роялей Steinway & Sons.

Выбирать новый инструмент на знаменитую фабрику в Гамбург ездил пианист Виестардс Шимкус. Вот уж кто понимает толк в оттенках и тонкостях звука! Перепробовал восемь штук инструментов, Шимкус выбрал тот, что по его мнению идеально подойдет для Малого зала КЗ «Дзинтари», славящегося среди музыкантов своей великолепной аккустикой.

Между прочим, это уже второй «стэйнвей» концертного зала «Дзинтари», и много говорилось о том, что играть на нем будут только и исключительно в малом зале. Но нет, для концерта открытия сезона сделано исключение - 2 июня и Маэстро Раймод Паулс, и сам Виестард Шимкус, и ныне известный джазовый пианист Харий Башс, и совсем молодой и безумно талантливый Андрейс Фелдманис будут играть именно на новом инструменте.

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Прежде чем началась пресс-конференция, всех ее участников и журналистов пригласили в малый зал.

Маэстро Раймондс Паулс обновил инструмент, приобретенный благодаря поддержке фонда Бориса и Инары Тетеревых и Юрмальской думы. На пару с младшим коллегой Хариемс Башем, некогда учеником Маэстро, исполнили рэгтайм. Ведь в концертном зале «Дзинтари» теперь два рояля Steinway & Sons - музыканты, играющие в лучших концертных залах мира нам могут позавидовать.

Правду сказать, воспользовавшись вполне домашней атмосферой, царившей на этом коротком и вдохновенном концерте, русский TVNET успел побродить по рядам, сменив несколько мест в разных точках зала на пятьсот мест. (Надо же было проверить: действительно ли, так уж хороша здесь аккустика, как о том чуть ли не хором говорят все, причастные к недавней реконструкции и музыканты). Похоже, что - да! И в последних рядах, звучание инструмента ничуть не хуже, чем в первых.

В фойе, где проходила пресс-конференция, Раймонд Паулс с Харием Башем вышли довольными. Маэстро явно пребывал в прекрасном настроении, хвалил инструмент, был разговорчив, шутил с фотографами. С похвалы аккустике зала началась и пресс-конференция:

директор КЗ «Дзинтари» Гунтарс Кирсис, поблагодарил всех причастных к реконструкции и приобретению еще одного великолепного «стэйнвея», подчеркнул: теперь у нас есть возможность выйти на совершенно новый уровень, приглашая самых «звездных» исполнителей классической музыки.

Маэстро Раймонд Паулс поделился впечатлениями от инструмента: большая радость для музыканта, когда инструмент озывчив, позволяет высказать, передать, выплеснуть в публику то, что у тебя на душе! Композитор подчеркнул, что новый инструмент идеально подходит к аккустике зала. Но концерт 2 июня будет совершенно иным и очень богатым. Каким именно? Маэстро сыграет вместе с Биг-бендом Латвийского радио и представит молодую певицу Динару Рудану.

И более того: на концерте открытия сезона публику ждет просто-таки парад лучших пианистов Латвии - в одном концерте выступят и Раймондс Паулс, и Вестард Шимкус, и Харий Башс. Аннонсирована и небанальная программа: например, будет исполнена «Прелюдия» Сергея Рахманинова и впервые в Латвии прозвучит «Вторая рапсодия» Джорджа Гершвина.

А уже 3 июня в большом зале «Дзинтари» публику ждет встреча с Маэстро Рикардо Мути, в свое время работавшим главным дирижером и художественным руководителем в миланском La Skala, а ныне - главным дирижером Чикагского симфонического оркестра. С оркестром Луиджи Керубини Маэстро исполнит программму, в которой прозвучит музыка Франца Шуберта, Петра Чайковского, Джузеппе Верди

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В пресс-конференции открытия сезона принимали участие музыканты и организаторы фестивалей, которые стали фирменной визитной карточкой летней Юрмалы. Ведь с уходом "Новой волны" концертный зал "Дзинтари отнюдь не пустует - со 2 июня по 10 сентября концерты в большом летнем зале расписаны на все лето, и легкая музыка запросто соседствует в сводной афише с классикой, которой стало заметно больше. Мэр Юрмалы Инга Спроге напомнила: в прошлом году было около семисот музыкальных событий.

О своих запланированных на лето программах на пресс-конференции рассказал и оперный певец Александр Антоненко, который в июле в рамках Юрмальского фестиваля вместе с пианистом Даниэлем Павлютсом выступит с сольным концертом, исполнив мелодии Рихарда Штрауса. Множество вопросов журналисты задали пианисту Андрею Осокину - младшему из семейного музыкального, «Трио Осокиных» - уже бренд, династия латвийских пианистов даст концерт в большом зале 30 июля.

О концертах, которые станут особым событием для знатоков и любителей музыки, русскому TVNET рассказала Инна Давыдова, директор фестиваля ARTISSIMO и фонда Германа Брауна.

Программа ARTISSIMO в этом году будет состоять из двух частей - июльской (3 - 5 июля) и августовской ( 23 - 24 августа) - и каждая из них имеет свои «изюминки», о которых мы вам еще расскажем.

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