Видео недели: Дмитрий Маликов зачитал рэп с Хованским в новом клипе

Популярный отечественный певец Дмитрий Маликов и известный видеоблогер Юрий Хованский записали совместную песню «Спроси у своей мамы» и сняли на нее клип. Видеоролик появился на YouTube-канале блогера и собрал уже около 3,5 просмотров с момента публикации 18 мая.

По сюжету видео Хованский пригласил на свидание молодую девушку и жалуется Маликову, что та везде появляется с мамой.

Дима Маликов помогает «приятелю» во время свидания, отвлекая маму за соседним столиком в ресторане и во время прогулки, а после герои решают поменяться своими пассиями.

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Пользователи Сети с восторгом отреагировали на появление нового видео. Многие поддержали Маликова, заявив, что именно он «сделал этот трек».

«Маликов рулит», «Отлично, смешно», «Пересмотрел шесть раз», «Это шедевр!», - пишут юзеры в комментариях к видео.

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