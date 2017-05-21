Летней Юрмале обещают пару музыкальных сенсаций

Накануне открытия сезона в концертном зале «Дзинтари» русский TVNET расспросил о программе музыкального лета людей, которые в музыке толк понимают. Директор фестиваля ARTISSIMO Инна Давыдова рассказала о том, что приготовил юрмальчанам, рижанам и гостям Латвии фонд Германа Брауна и отметила лучшие концерты других организаторов.

Проверено на себе: даже если ты мало смыслишь в музыке, выбор сделать можно. Есть люди, вкусу и выбору которых можно доверять абсолютно. Потому что исполнители и программы, привозимые ими в Юрмалу, из года в год пользуются огромным успехом.

Знатоки классической музыки, понимая масштаб музыкальных имен и музыкальных событий, специально приезжают в Юрмалу ради самых блистательных концертов сезона. В дни этих концертов наше Рижское взморье, как магнит, притягивает к себе настоящих музыкальных гурманов.

Лично для меня к числу таких безусловных авторитетов относится Инна Давыдова - директор 5-ого Международного фестиваля ARTISSIMO. Сохраняя традиции, директор и ее команда не боятся вносить в традиционные формы и новые веяния - в этом их кредо директора.

Имя Инны Давыдовой хорошо известно нашей публике: концерты, организованные фондом Германа Брауна отличает высочайший уровень исполнительского мастерства и искусства.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт КЗ "Дзинтари"

Встретив Инну Давыдову на пресс-конференции открытия сезона в концертном зале «Дзинтари», русский TVNET воспользовался случаем спросить: чем порадует нынче летом ARTISSIMO? И чего никак нельзя пропустить в обширной и богатой событиями программе всего музыкального лета?

- Наш фестиваль будет в двух частях, как мы это в последние годы делаем. Первая часть пройдет в начале июля, а вторая — это вторая половина августа. В первой части у нас четыре концерта — три в большом зале «Дзинтари» и один в камерном зале, по традиции, которую мы заявили еще 15 лет назад, мы представим жемчужины русской музыки в жанре русского романса.

Интересно и то, что мы - фонд Германа Брауна - продолжаем лучшие традиции концертного зала «Дзинтари» предыдущих десятилетий и приглашаем выдающиеся симфонические оркестры.

Два концерта - 3 июля и 5 июля - будет играть один из лучших российских коллективов, а на сегодняшний день скажу, что это и один из лучших европейских коллективов - Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением знаменитого маэстро Сладковского.

В Латвию они приезжают уже во второй раз, были у нас два года назад и произвели тогда просто фурор! А прежде их в Латвии никто не знал... Но я очень много приглашаю музыкантов, которых здесь никто не знает. И, как музыкант, я счастлива, что могу позволить себе это делать. Потому что я просто не могу позволить себе привозить что-то малоинтересное.

В этом году в концертном зале «Дзинтари» будут очень интересные программы. Концерт открытия сезона я считаю одним из гвоздей всего дзинтарского лета. Наряду с концертами Маэстро Рикардо Мути и Элины Гаранчи — хочу назвать и концерт открытия нашего фестиваля.

Ведь 3 июля на концерте открытия фестиваля ARTISSIMO с Государственным симфоническим оркестром Татарстана выступит Вадим Репин. В своем нынешнем статусе Репин в Латвию приезжает впервые, до этого он здесь был подростком, много лет назад, и это была только заявка на будущую карьеру и перспективу. Теперь же Репнин в кагорте самых выдающихся скрипачей мира. И я счастлива, что в своем плотном расписании он нашел два дня, чтобы приехать в Юрмалу.

Нам остается добавить, что упомянутый Инной Давыдовой концерт Элины Гаранчи в концертном зале «Дзинтари» пройдет 11 июля — и наша оперная дива выступит вместе еще с одной оперной звездой мировой величины — с Хиблой Герзмава. Меццо-сопрано Гаранча и сопрано Герзмава - блистательный дуэт, многие легендарные сцены были бы счастливы видеть их у себя. Но повезло нашей Юрмале!..

Знаменитые оперные арии и дуэты прозвучат в сопровождении Фестивального оркестра под управлением дирижера Карела Марка Шишона. А в камерном вечере русского романса 4 июля вместе с меццо-сопрано Ириной Долженко будет выступать и сама госпожа директор - пианистка Инна Давыдова. Подробности об августовской программе фестиваля - на сайте концертного зала «Дзинтари».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт фонда Германа Брауна

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