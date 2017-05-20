Вся в черном и на шпильках: 50-летняя Патрисия Каас выступила в Риге

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

В пятницу в Арене «Рига» прошел концерт французской исполнительницы Патрисии Каас. Она привезла в столицу свой новый альбом «Patricia Kaas».

13 лет Патрисия не выпускала альбомы с новыми песнями, были лишь пластинки с каверами. Все это время она много выступала и пыталась наладить свою жизнь. И хотя певица не любит, когда говорят, что она «вернулась». Это действительно так. В том числе она вернулась и в Ригу, где была в последний раз в 2013 году.

Более 2 тысяч поклонников собрались в эту пятницу, чтобы услышать голос Патрисии. Начала концерт певица на спокойной ноте, но уже после 5 песни порадовала публику драйвом и настоящим французским шармом.

Реклама

Были и новые песни, которые она выпустила как раз к своему 50-летию, и старые хиты. На вопрос, чтобы бы вы хотели услышать из последнего, зрители просили «Adèle», но певица зажгла зал синглом «Madame tout le monde», а, сидя на краю сцены, не забыла и про «Le jour et l'heure» — заглавную песню своей новой пластинки, которая была написана после террактов в Париже 2 года назад. В многочисленных интервью Патрисия не раз подчеркивала, что в новом альбоме важны слова, т. к. она поет обо всем, что ее тревожит в этом мире.

Исполнила певица и старые хиты - «Mon mec à moi», «Une dernière semaine à New-York», «Kennedy Rose», «Ceux Qui N'ont Rien», «Entrer Dans La Lumiere» и другие. Конечно же, под занавес, «Mademoiselle chante le blues», но в новой версии, почти в стиле диско, под которую зал встал на расстоянии руки от своего кумира.

Кстати, она трижды сменила свой сценический костюм, но все равно оставалась в черном и на шпильках. Таково сегодяшнее настроение Патрисии.

Фотографии с рижского концерта Патрисии Каас смотрите в нашей галерее.

В "Арене Рига" выступила Патрисия Каас

Фото: В "Арене Рига" выступила Патрисия Каас0

Еще по этой теме
Патрисия Каас научила французскому языку Ригу

Патрисия Каас научила французскому языку Ригу


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekava, 171000 EUR
Дом
Дом, Alderi, 157000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 600 EUR

reklama.vesti.lv

Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии? Hi-Tech

Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии?

Найдено простое средство для пробуждения «уснувшего» либидо Wo&Men

Найдено простое средство для пробуждения «уснувшего» либидо

Работник Maxima помогал знакомым воровать товары из магазина Новости

Работник Maxima помогал знакомым воровать товары из магазина

В Рижском ЗАГСе невесте испортили день свадьбы Новости

В Рижском ЗАГСе невесте испортили день свадьбы

Куда перенесут конечную остановку маршруток в Риге? Новости

Куда перенесут конечную остановку маршруток в Риге?

Концерты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 