Вся в черном и на шпильках: 50-летняя Патрисия Каас выступила в Риге

В пятницу в Арене «Рига» прошел концерт французской исполнительницы Патрисии Каас. Она привезла в столицу свой новый альбом «Patricia Kaas».

13 лет Патрисия не выпускала альбомы с новыми песнями, были лишь пластинки с каверами. Все это время она много выступала и пыталась наладить свою жизнь. И хотя певица не любит, когда говорят, что она «вернулась». Это действительно так. В том числе она вернулась и в Ригу, где была в последний раз в 2013 году.

Более 2 тысяч поклонников собрались в эту пятницу, чтобы услышать голос Патрисии. Начала концерт певица на спокойной ноте, но уже после 5 песни порадовала публику драйвом и настоящим французским шармом.

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Были и новые песни, которые она выпустила как раз к своему 50-летию, и старые хиты. На вопрос, чтобы бы вы хотели услышать из последнего, зрители просили «Adèle», но певица зажгла зал синглом «Madame tout le monde», а, сидя на краю сцены, не забыла и про «Le jour et l'heure» — заглавную песню своей новой пластинки, которая была написана после террактов в Париже 2 года назад. В многочисленных интервью Патрисия не раз подчеркивала, что в новом альбоме важны слова, т. к. она поет обо всем, что ее тревожит в этом мире.

Исполнила певица и старые хиты - «Mon mec à moi», «Une dernière semaine à New-York», «Kennedy Rose», «Ceux Qui N'ont Rien», «Entrer Dans La Lumiere» и другие. Конечно же, под занавес, «Mademoiselle chante le blues», но в новой версии, почти в стиле диско, под которую зал встал на расстоянии руки от своего кумира.

Кстати, она трижды сменила свой сценический костюм, но все равно оставалась в черном и на шпильках. Таково сегодяшнее настроение Патрисии.

Фотографии с рижского концерта Патрисии Каас смотрите в нашей галерее.

































Aizvērt В "Арене Рига" выступила Патрисия Каас Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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