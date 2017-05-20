Украина запретила въезд около 40 артистам из РФ

Лолита
 

Лолита. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Украина запретила въезд на свою территорию сроком на 3 года для почти 40 российских актеров и певцов за незаконное посещение Крыма, в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

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«На сегодняшний день мы выявили около 40 человек - артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым», - отметил Назаренко и добавил, что ГПСУ благодарна за помощь, которую оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы.

В «черный список» входят такие исполнители, как Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие.

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Назаренко сообщил, что в 2016 году был запрещен въезд в Украину для 5,4 тыс. иностранцев, из них более 1,2 тыс. - граждане России.

В текущем году общее количество запретов на въезд достигла 2,5 тыс., 616 из них - граждане РФ.

Напомним, в СБУ приняли решение запретить на три года въезд в страну представительницы России на Евровидении-2017 Юлии Самойловой.

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