Хулиганы из «Ленинграда» зажгли полную «Арену»

20 мая в Риге прошел юбилейный концерт «20 лет на радость» самой скандальной российской группы «Ленинград». На выступление любимой группы съехались не только рижане, но и гости столицы, в том числе из-за рубежа. В течение трех часов несколько тысяч человек пели, танцевали и «спускали пар» вместе с Сергеем Шнуровым и его зажигательной командой.
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В «Арене Рига» негде яблоку упасть - в латвийскую столицу приехала самая жизнеутверждающая российская группа.
Задолго до начала концерта самые активные поклонники начали скандировать хиты «Ленинграда», «разогреваться» под музыку из колонок и даже успели создать несколько непродолжительных стычек.
С выходом Шнура и его многочисленной команды на сцену, началось настоящее шоу.
Неистовый восторг вызывала каждая звучавшая песня: «Ленинграда шоу», «WWW», «Дорожная», «Пару баб», «Рыба мечты», «Сумка», «Экспонат», «В Питере пить» и многие другие хиты.
Надо сказать, что многие пришли сюда не только послушать качественную живую музыку, но и выпустить пар, снять напряжение. Как нельзя лучше в этом помогли безудержные танцы и крепкий русский мат, которого в песнях «Ленинграда» более, чем достаточно.
Безумные эмоции от рижского концерта получила не только латвийская публика, но и фронтмен питерской группы Сергей Шнуров, о чем написал в своем Instagram. «Рига 🔥», - написал он в микроблоге.
Зрители тоже высоко оценили эффектный перформанс группировки, делясь своими эмоциями и впечатлениями в соцсетях.
Песня про меня 👜💯 Ленинград 20.05.17. #ленинград #группировкаленинград #шнуров #сергейшнуров #рига #аренарига #концерт #движуха #сумкапрада #живойзвук #латвия #весна #2017 #огонь #выходные #суббота #likes #tag #concert #russian #follow #leningrad #riga #latvia #arenariga #cool #instacool #instalikes
По началу я думал, что Ленинград это на один раз и думал просто посмотрю концерт. Но когда я увидел 13 людей, которые были одеты в разноцветные спортивные штаны, майки и пиджаки; очень классно двигающиеся в такт (Лева Би-2 нервно курит в сторонке 😏) и всю нестандартность - мне очень понравилось! 😍 Я половину песен не знал, но я прыгал и подпевал, давно не было такого драйва и атмосферы! 🤘🏻 Ленинград - одна из группировок, на которую я обязательно пойду еще! Ребята молодцы, очень долго и весело играли! 😉🔝#рок #питер #ленинград #впитерепить #шнур #музыка #music #riga #latvia #russia
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