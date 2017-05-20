Хулиганы из «Ленинграда» зажгли полную «Арену»

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

20 мая в Риге прошел юбилейный концерт «20 лет на радость» самой скандальной российской группы «Ленинград». На выступление любимой группы съехались не только рижане, но и гости столицы, в том числе из-за рубежа. В течение трех часов несколько тысяч человек пели, танцевали и «спускали пар» вместе с Сергеем Шнуровым и его зажигательной командой.

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В «Арене Рига» негде яблоку упасть - в латвийскую столицу приехала самая жизнеутверждающая российская группа.

Задолго до начала концерта самые активные поклонники начали скандировать хиты «Ленинграда», «разогреваться» под музыку из колонок и даже успели создать несколько непродолжительных стычек.

С выходом Шнура и его многочисленной команды на сцену, началось настоящее шоу.

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Неистовый восторг вызывала каждая звучавшая песня: «Ленинграда шоу», «WWW», «Дорожная», «Пару баб», «Рыба мечты», «Сумка», «Экспонат», «В Питере пить» и многие другие хиты.

Концерт группировки "Ленинград" в "Арене Рига"

Фото: Концерт группировки "Ленинград" в "Арене Рига"0

Надо сказать, что многие пришли сюда не только послушать качественную живую музыку, но и выпустить пар, снять напряжение. Как нельзя лучше в этом помогли безудержные танцы и крепкий русский мат, которого в песнях «Ленинграда» более, чем достаточно.

Безумные эмоции от рижского концерта получила не только латвийская публика, но и фронтмен питерской группы Сергей Шнуров, о чем написал в своем Instagram. «Рига 🔥», - написал он в микроблоге.

Рига 🔥

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Зрители тоже высоко оценили эффектный перформанс группировки, делясь своими эмоциями и впечатлениями в соцсетях.

#рига #ленинград #leningradriga #шнуров #20летнарадость Было круто!!!!!

Публикация от Evgenya Ze (@evgenyaze)

По началу я думал, что Ленинград это на один раз и думал просто посмотрю концерт. Но когда я увидел 13 людей, которые были одеты в разноцветные спортивные штаны, майки и пиджаки; очень классно двигающиеся в такт (Лева Би-2 нервно курит в сторонке 😏) и всю нестандартность - мне очень понравилось! 😍 Я половину песен не знал, но я прыгал и подпевал, давно не было такого драйва и атмосферы! 🤘🏻 Ленинград - одна из группировок, на которую я обязательно пойду еще! Ребята молодцы, очень долго и весело играли! 😉🔝#рок #питер #ленинград #впитерепить #шнур #музыка #music #riga #latvia #russia

Публикация от Вуди 😎 (@wuuduman)

Есть кто с СПб в Риге на концерте #ленинград? Тут тоже настоящее мясо!!!

Публикация от Meat Makers (@meatmakersclub)

И заполнил свет арену... #Leningrad #простоохуенно #Ленинград #Рига

Публикация от Alex D. (@lexuslatvia)

Жгут 😂 #группировкаленинград #20летнарадость #ленинград #рига

Публикация от explorewithjolka (@explorewithjolka)

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