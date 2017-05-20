Хулиганы из «Ленинграда» зажгли полную «Арену»

20 мая в Риге прошел юбилейный концерт «20 лет на радость» самой скандальной российской группы «Ленинград». На выступление любимой группы съехались не только рижане, но и гости столицы, в том числе из-за рубежа. В течение трех часов несколько тысяч человек пели, танцевали и «спускали пар» вместе с Сергеем Шнуровым и его зажигательной командой.

В «Арене Рига» негде яблоку упасть - в латвийскую столицу приехала самая жизнеутверждающая российская группа.

Задолго до начала концерта самые активные поклонники начали скандировать хиты «Ленинграда», «разогреваться» под музыку из колонок и даже успели создать несколько непродолжительных стычек.

С выходом Шнура и его многочисленной команды на сцену, началось настоящее шоу.

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Неистовый восторг вызывала каждая звучавшая песня: «Ленинграда шоу», «WWW», «Дорожная», «Пару баб», «Рыба мечты», «Сумка», «Экспонат», «В Питере пить» и многие другие хиты.











































































































Aizvērt Концерт группировки "Ленинград" в "Арене Рига" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Надо сказать, что многие пришли сюда не только послушать качественную живую музыку, но и выпустить пар, снять напряжение. Как нельзя лучше в этом помогли безудержные танцы и крепкий русский мат, которого в песнях «Ленинграда» более, чем достаточно.

Безумные эмоции от рижского концерта получила не только латвийская публика, но и фронтмен питерской группы Сергей Шнуров, о чем написал в своем Instagram. «Рига 🔥», - написал он в микроблоге.

Рига 🔥 Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Май 20 2017 в 12:50 PDT

Зрители тоже высоко оценили эффектный перформанс группировки, делясь своими эмоциями и впечатлениями в соцсетях.

Ну куда без этой песни???😄💄❤️👠👖 Не могу не выложить такую красоту🎉 #ленинград#рига#налабутенах Публикация от Tatyana Volkogon (@tavolkogon) Май 20 2017 в 1:43 PDT

#рига #ленинград #leningradriga #шнуров #20летнарадость Было круто!!!!! Публикация от Evgenya Ze (@evgenyaze) Май 20 2017 в 1:47 PDT

Месяц назад мы с Саней ехали по Москве и видели борды с афишей, мы планировали лето и не знали попадём ли в Москве на концерт, и неделю назад, в то время как я боролась с волнами и индийским солнцем, Саня говорит: -Алён, мы едем в Ригу на концерт #ленинград 😍😍😍 Публикация от just Alena (@fairynax) Май 20 2017 в 2:45 PDT

Есть кто с СПб в Риге на концерте #ленинград? Тут тоже настоящее мясо!!! Публикация от Meat Makers (@meatmakersclub) Май 20 2017 в 12:18 PDT

И заполнил свет арену... #Leningrad #простоохуенно #Ленинград #Рига Публикация от Alex D. (@lexuslatvia) Май 20 2017 в 9:22 PDT

Жгут 😂 #группировкаленинград #20летнарадость #ленинград #рига Публикация от explorewithjolka (@explorewithjolka) Май 21 2017 в 1:35 PDT

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