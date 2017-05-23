В Риге пройдет фестиваль электронной музыки

 

Фото: Пресс-фото

С 26 по 28 Мая 2017 года, в Риге, на территории креативного квартала ВЭФ состоится новый международный фестиваль электронной музыки «UNDER».

В течении двух дней и ночей посетители фестиваля смогут услышать выступления около 50 артистов и музыкантов мирового уровня, потанцевать и расслабиться под звуки актуальной электронной музыки, поучаствовать в различных мероприятиях в рамках фестиваля.

Кроме танцев, посетителям будет представлена и обширная дневная программа.

Желающие смогут посетить уникальные мастерклассы и лекции от артистов фестиваля, воспользоваться уникальной возможностью осмотреть выставку флаеров вечеринок из 1990-х и 2000-х годов, посетить рынок виниловых пластинок и другие мероприятия.

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В современном, быстро меняющемся мире музыка, в частности танцевальная и электронная, стала неотъемлемой составляющей различных культурных мероприятий во многих уголках мира.

Рига не исключение и на радость множеству любителей «электроники», этот музыкальный жанр зарекомендовал себя как элемент современной культуры, и конечно, достоин быть выделен в отдельное событие.

Несмотря на то, что сейчас электронная музыка звучит повсеместно, постоянного фестиваля танцевальной электронной музыки в Риге до сих пор не было. Это немного странно, учитывая что Латвия, по сути, являлась воротами, через которые электронная музыка потекла на просторы, теперь уже, постсоветского пространства.

И вот теперь Рига тоже может предложить свой уникальный фестиваль электронной музыки мирового уровня.

Фестиваль продлится 2 дня и 2 ночи - с вечера пятницы до утра воскресенья.

На мероприятии будут представлены такие популярные музыкальные направления как электроника (Electronica), хаус (House), техно (Techno), техно-хаус (Tech house) и другие интересные жанры и направления.

Организаторы фестиваля «UNDER» соберут вместе великолепную команду исполнителей и диджеев из которых 16 выступят живьем (live) что сделает фестиваль уникальным в своем роде.

В списке участников фестиваля LIVE выступления и диджейские сеты артистов:

dOP (Франция)

KASPER BJØRKE (Дания)

CHRISTIAN LÖFFLER (Германия)

MUJUICE (Россия)

GABRIEL ANANDA (Германия)

SUPER BESSE (Беларусь)

DASHA RUSH (Россия)

VATICAN SHADOW (США)

BLANCK MASS (Великобритания)

VOISKI ( Франция)

JAKE THE RAPPER (США)

PETER SCHUMANN (Германия)

FAIRMONT (Канада)

LUIGI TOZZI (Италия)

SID LE ROCK (Канада)

ELECTRIC INDIGO (Австрия)

CASSEGRAIN (Германия)

MUSTELIDE (Беларусь)

SVAROG (Украина)

OID (Латвия)

KODEK (Латвия)

SID (Россия)

ANDREI SWIPE (Россия)

KSENIA KAMIKAZA (Латвия)

V | Z (Латвия)

ORIOLA 701 (Латвия)

INFEKTION (Литва)

JELENA GLAZOVA (Латвия)

Фестиваль электронной музыки «UNDER» создается с целью популяризации движения электронной музыки, привлечения к ней большего внимания общественности, а также ознакомления зрителей и слушателей с музыкальными жанрами, представленными на фестивале.

Детальная информация на веб сайте фестиваля www.underfestival.com

Билеты можно приобрести на сайте www.tiksar.com/under-festival.


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