В «Дзинтари» с концертом «Пьяццолла – гала» выступит один из лучших камерных оркестров мира

 

Фото: Пресс-фото

22 августа в зале «Дзинтари» с концертом «Пьяццолла – гала» выступит один из лучших камерных оркестров мира - Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

Оркестр «Виртуозы Москвы» отличает от множества других камерных оркестров, прежде всего, безупречная, виртуозная игра музыкантов, внимание к мельчайшим деталям и нюансам, бережная, не формальная, активная творческая позиция по отношению к авторскому замыслу, яркий артистизм и любовь, как к исполняемым произведениям, так и к пришедшей на концерт публике. Для нас, как говорит Владимир Спиваков,творчество стало потребностью, а работа – искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, «смывает пыль повседневности с души».

На концерте в «Дзинтари» прозвучит музыка Астора Пьяццоллы — музыка любви, страсти и печали. Музыка невероятно лиричная, стремительная, яркая, окутанная тайнами.

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В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удаётся главное: эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, возбудить в нём желание ещё раз прийти на концерт.

В 1979 году выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков обратился к музыкантам первого состава «Виртуозов Москвы» со словами: «Мы собрались, чтобы любить людей и любить друг друга».

Принципы существования легендарного товарищества музыкантов остаются незыблемыми и сегодня.

Звёздный ансамбль солистов и концертмейстеров лучших симфонических и камерных оркестров столицы, в котором выступали участники прославленного квартета им. Бородина: Михаил Копельман, Андрей Абраменков, Дмитрий Шебалин и Валентин Берлинский, передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов всероссийских и международных конкурсов. И всегда на первом месте по значимости были и остаются не только профессиональность и мастерство, но и человеческие качества людей, высокая этика отношений.

Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий культурного пространства. Их концерты с триумфом проходят в лучших и самых престижных залах по всему миру.

Оркестр ведет напряжённую, но радостную творческую работу, поддерживая высочайший исполнительский уровень и право на амбициозное наименование «Виртуозы Москвы». Здесь каждый музыкант – яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня.

Бессменным художественным руководителем, главным дирижёром и солистом камерного оркестра «Виртуозы Москвы» с момента его создания является выдающийся скрипач, дирижёр, меценат, видный общественный деятель – Владимир Спиваков.

Именно благодаря маэстро Спивакову и его многолетней и кропотливой работе с оркестром, «Виртуозы Москвы», безусловно, входят в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию и высочайшую репутацию, которая завоёвывалась годами упорного и созидательного творческого труда.


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