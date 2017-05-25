В Юрмале с сольным концертом выступит Александр Малинин

 

Фото: Пресс-фото

30 августа в концертном зале «Дзинтари» с программой «Влюбленный в романс» выступит народный артист России Александр Малинин. Это концерт станет настоящим подарком для всех ценителей старинного русского романса и многочисленных поклонников творчества артиста.

Талант Александра Малинина поистине многогранен. Вокал певца обладает настолько широким диапазоном, что каждый слушатель с изумлением открывает для себя его новые грани как в эстрадном исполнении, так и в классических русских романсах.

Он обладает особым даром, позволяющим выразить все нюансы музыкального произведения, прочувствовав сложнейшие переживания, присущие русскому романсу, раскрыть его глубинный смысл.

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Концерты Александра Малинина – это всегда неподдельная откровенность чувств и тонкий лиризм.

Это музыка, которая возвышает и волнует - классика и современное искусство в одночасье. Это высочайшее исполнительское мастерство и следование традициям русской вокальной школы. С каждым разом романсы в исполнении Александра Малинина звучат все более проникновенно, глубоко и совершенно.


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