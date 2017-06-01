Amatory: «Быть героями своего времени - это действительно круто»

16 июня на фестивале тяжелой музыки Metalshow.lv выступит популярный российский коллектив Amatory. Группу можно отнести к жанру ню-метала и металкора. В этом году проект отмечает свое 16-летие, хотя музыкальная карьера артистов началась еще в 1998 году. С того момента было выпущено шесть полноформатных альбомов и несколько EP. Чем сегодня живет коллектив, что влияет на музыку и какие испытания удалось пережить, музыканты рассказали Русскому TVNET.

- Что для вас творчество и ваша концертная деятельность? Это по прежнему тот самый посыл, что был и раньше: «никто не понимает, а весь мир против»?

- Если вы послушаете песню «Другие» с альбома «6», то вы все услышите и поймете. Там все выражено как есть.



- В 2004 году выходит альбом «Неизбежность», после которого вас начинают называть «голосом поколения». Как это быть героями своего времени?

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- Это круто. Действительно круто.

Самое крутое в этом - концерты, огромное количество людей, любящее нашу музыку и сотни новых городов, площадок и фестивалей.

- Расскажите о союзе «SPbMusic», который был создан совместно с группами Психея и Jane Air. Как это повлияло на развитие коллектива?

- Психея в тот период уже была довольно популярна. Это сложно назвать коалицией, по факту - мы просто были хорошим разогревом для их концертов. Мы здорово сдружились с Jane Air в тот период и через год уже поехали в первый совместный тур. Это дало толчок к усилению работы над группой по всем фронтам.

- Смены состава в любом коллективе – это определенные испытания, не только для участников но и для слушателей. Ваша команда неоднократно перенесла перемены, как вам удалось устоять? Отразилось ли это на творчестве?

- Конечно отразилось. Каждый человек, приходя, привносит новое - стиль написания, исполнения, методы работы над материалом, настроение в коллективе.

Все те изменения состава, которые происходили по инициативе группы были во благо. Над альбомом «6» мы работали совсем иначе, чем над другими пластинками. Очень плотно, но более дистанционно.

Устоять удалось, наверное, из-за нашей увлеченности группой и общим делом. Хотя, безусловно, это было местами очень нелегко.

- В октябре 2015 года вы выпустили новый альбом «6». Это были принципиально новые Amatory. Это была новая музыка, новое звучание, и это очень удивило ваших «старых» фанатов. Скажите, как выход этой пластинки повлиял на группу?

- Мы вдохнули тем самым жизнь в самих себя.

Мы любим всех фанатов, и новых и старых, и рады, когда привыкшие к звучанию ранних альбомов ребята тепло встречают новый материал.

Мы действительно стараемся в процессе написания музыки.

- Осенью 2016 года вышел EP «Огонь», который был записан совместно с рэпером ATL. Определенно можно сделать вывод, что группа не останавливается, что у вас есть идеи и планы. Расскажите немного о них?



- Пока что главный план - отыграть все летние фестивали максимально качественно и громко. Мы готовимся к этим выступлениям как с творческой, так и с технической стороны. И мы очень рады, что наконец-то отыграем и на оупен-эйре в Латвии.



Отметим, что группа Amatory выступит на фестивале Metalshow.lv 16 июня в 22.00.

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