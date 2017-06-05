На концерт Арианы Гранде в Манчестере после теракта пришли 50 тысяч зрителей

Ариана Гранде
 

Ариана Гранде. Фото: REUTERS/Scanpix

Американская певица Ариана Гранде дала благотворительный концерт после теракта в Манчестере. На ее выступление One Love Manchester пришли 50 тыс. человек, передает ТАСС.

Благотворительное мероприятие было организовано для оказания помощи раненным 22 мая зрителям. Исполнительница поблагодарила собравшихся за то, что они смогли поддержать ее поклонников, которые пострадали от атаки террориста.

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Компанию Гранде составили певица Майли Сайрус и группа Black Eyed Peas. Также на сцену вышли Робби Уильямс, Кэти Перри, Джастин Бибер, группа Coldplay, Take That и другие исполнители. Концерт прошел под усиленной охраной полиции и служб безопасности.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» прогремел 22 мая сразу после завершения выступления Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения.

Ариана Гранде и другие исполнители на благотворительном концерте в Манчестере

Фото: Ариана Гранде и другие исполнители на благотворительном концерте в Манчестере0

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