На концерт Арианы Гранде в Манчестере после теракта пришли 50 тысяч зрителей

Американская певица Ариана Гранде дала благотворительный концерт после теракта в Манчестере. На ее выступление One Love Manchester пришли 50 тыс. человек, передает ТАСС.

Благотворительное мероприятие было организовано для оказания помощи раненным 22 мая зрителям. Исполнительница поблагодарила собравшихся за то, что они смогли поддержать ее поклонников, которые пострадали от атаки террориста.

mirror: Ariana Grande comforts emotional school girl on-stage at One Love concert... #One Love Manchester https://t.co/XlPpajqmPb pic.twitter.com/vUXm50GeE1— Rankstr (@rankstr) June 4, 2017

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Компанию Гранде составили певица Майли Сайрус и группа Black Eyed Peas. Также на сцену вышли Робби Уильямс, Кэти Перри, Джастин Бибер, группа Coldplay, Take That и другие исполнители. Концерт прошел под усиленной охраной полиции и служб безопасности.

Watch as Ariana Grande’s #One LoveManchester is Broadcasted Live Around the World https://t.co/oSlcsecbNy pic.twitter.com/yLH47kgrKS— Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) June 4, 2017

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» прогремел 22 мая сразу после завершения выступления Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения.

























































Aizvērt Ариана Гранде и другие исполнители на благотворительном концерте в Манчестере AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AP/Scanpix







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