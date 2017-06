На концерт Арианы Гранде в Манчестере после теракта пришли 50 тысяч зрителей

Благотворительное мероприятие было организовано для оказания помощи раненным 22 мая зрителям. Исполнительница поблагодарила собравшихся за то, что они смогли поддержать ее поклонников, которые пострадали от атаки террориста.

Компанию Гранде составили певица Майли Сайрус и группа Black Eyed Peas. Также на сцену вышли Робби Уильямс, Кэти Перри, Джастин Бибер, группа Coldplay, Take That и другие исполнители. Концерт прошел под усиленной охраной полиции и служб безопасности.

