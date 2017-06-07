«Три Осокина»: латвийский бренд, известный во всем мире

"Три Осокина" - это уже бренд!
 

"Три Осокина" - это уже бренд!. Фото: Пресс-фото, Янис Романовский

Татьяна Одыня


Три сольных пианиста, известных в музыкальном мире независимо друг от друга, дадут совместный концерт в летней Юрмале. Сергей, Андрей и Георгий Осокины - уникальная династия. Но вместе отец и сыновья выступают нечасто. Да и рояли сразу для трех солистов на сцены наших концертных залов не каждое лето выкатывают. В связи с предстоящим концертом русский TVNET поговорил с братьями Осокиными о музыке и... Только о музыке!..

...За день до интервью вопросы братьям Осокиным мы сочиняли всей редакцией. Подумали:

что, если с музыкантами, известными далеко за пределами маленькой Латвии, поговорить и не о музыке, а, что называется, за жизнь.

В конце концов, парни они молодые, жизнерадостные и знаменитые, читателям интересны. А мы... Мы в музыкальной классике смыслим мало.

Прикольно же будет читателям русского TVNET узнать, помогает ли музыка... охмурять девчонок? Делают ли они, например, маникюр в парикмахерской? Можно ли сольными концертами заработать много денег? И о чем вообще нужно знать родителям, мечтающим о звездной карьере для своего чада, тюкающего по клавишам в музыкальной школе?..

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Признаюсь сразу: ничего путного из нашей затеи в итоге не вышло... Потому что о музыке Андрей и Георгий говорят интереснее и азартнее, чем о всяком прочем. Но, может быть, журналистские заготовки для того и нужны, чтобы вовремя от них отказаться. Впрочем, судите сами.

В зале - только публика. А девушки - потом...

- Первый вопрос вам мои молодые коллеги придумали. Вот вы оба известные пианисты, и когда в зале очень-очень разные люди сидят, вы ведь можете целый зал на концерте заставить затаить дыхание... А в жизни вне сцены это как-то сказывается? Девушек, например, это вам помогает очаровывать?

Андрей:

Пианист Андрей ОсокинПианист Андрей Осокин. Фото: Пресс-фото, Янис Романовскис

- Да, в зале очень разные люди собираются — разные взглядом , мироощущением, возрастом. И всех их объединить, пригласить в некий прекрасный мир музыки, который я чувствую, вижу - это чрезвычайно сложно, но невероятно интересно.

Это как бы такое приглашение к путешествию. Что же касается второй части вопроса, может быть, это как-то очень отдаленно сопоставляется и связывается… Но - очень отдаленно.

- Георгий, а Вы что скажете?

Георгий:

- Полностью согласен.

- Выступая в концертном зале «Дзинтари», чувствуете вы, что он отличается как-то от других залов - настроением, публикой? Все-таки длительное время этот зал для миллионов людей ассоциировался с «Новой волной» - а это совсем другая музыка.

Георгий:

Пианист Георгий ОсокинПианист Георгий Осокин. Фото: Пресс-фото, Янис Романовскис

- Не знаю, с чем как-то ассоциируется или не ассоциируется зал у людей… Но у нас задача в другом: мы приезжаем за день или за два дня до концерта, и нам надо привыкнуть к этой ситуации, к атмосфере, почувствовать ее, здесь ли это происходит или в другой стране. И - сыграть наш самый удачный концерт. Все же остальное абсолютно непринципиально. Какая там атмосфера была, и какая будет не важно. Все зависит от музыканта - какой музыкант, как он играет и что он создает здесь во время концерта. Все.

- Я том смысле спрашиваю, что «Дзинтари» - это летний зал, курортная публика… Отличается как-то наша юрмальская публика?..

Георгий:

- Публика везде отличается. Особенно если это курортное место. Но самые топовые французские и итальянские фестивали - там ведь играют и самые топовые, самые серьезные музыканты. И я бы даже сказал, что в первую очередь, они играют именно там. Ну, а публика - она везде отличается, и почувствовать это как раз наша задача.

Андрей:

- К тому же, если говорить об истории этого зала, она очень разнообразна и интересна. Здесь играли выдающиеся музыканты, выдающиеся дирижеры, оркестры и инструменталисты.

Тут играл Рихтер, тут играл Кондрашин, причем по-моему даже один из последних своих концертов перед эмиграцией именно здесь дал Кирилл Кондрашин, замечательный дирижер. Надо сказать, что как Рига - очень разная, так и этот зал тоже очень разный. И мне кажется, что это замечательно.

«Три Осокиных»: Кто тут самый главный?

- Составить программу концерта даже своего сольного - непростая задача. А у вас - «Три Осокиных», программа аж на троих, на сцене три рояля… Как же удается к общему мнению прийти? Бывают споры? Как вы все договариваетесь?

Георгий:

- Безусловно непросто. Мы ведь все - сольные пианисты, мы не ансамбль.

Когда на сцене даже два солиста, уже естественным абсолютно образом появляются конфликты или что-то подобное… Но, понимаете, здесь ведь не так уж много репертуара - для двух роялей и особенно для трех. Для трех даже иногда не из чего выбирать и нет повода для конфликтов…

Особенно, если мы делаем большой, длинный концерт, где достаточно много музыки. Поэтому все достаточно плавно происходит.

Андрей:

- Да, и нужно это особо отметить, что самобытность, уникальность совместного концерта как раз в том, что на сцене три очень разных солиста. С одной стороны, мы представляем одну династию - уникальную. С другой стороны, мы представляем все-таки три разных поколения. У нас с братом разница очень большая, больше десяти лет, и поэтому мы все трое в разных поколения существуем…

Георгий:

- В разных весовых категориях…

Андрей:

Нет, все-таки - в разных поколениях. С одной стороны, есть какая-то общность и единство: мы учились у одного педагога, у нашего отца, и он вместе с нами на сцене. Общность и в том, как мы подходим к репертуару, что играем, и как это все выбираем.

Вторая важная вещь: в таком сочетании солистов надо где-то уйти на второй план. А где-то, наоборот, солировать. И в этом очень помогает опыт игры с оркестрами, с очень хорошими дирижерами, такого опыта и у меня, и у Георгия было достаточно много, особенно в последний год.

И если дирижер чуткий и оркестр рафинированный и очень высокого класса, то солисту, который играет концерт Шопена, или концерт Рахманинова, ему очень приятно и легко бывает осуществить свою идею - ему помогают, его поддерживают.

И то же состояние мы стараемся один для другого создать на сцене. Состояние взаимной поддержки, когда мы вместе создаем нечто единое - а не так, когда каждый идет в свою сторону. Вот это создание вместе чего-то уникального и нового - что есть только в этой программе! - в этом задача и цель нашего концерта.

- Скажите пожалуйста, вы оба уже состоявшиеся пианисты - с именем, с опытом гастролей. Как-то давлеет авторитет отца при обсуждении, составлении программы?

Георгий:

- Совершенно нет. Как-то совершенно естественно все получается - и в составлении программы, и в репетициях. У нас даже больше, мне кажется, важно мнение мамы. Потому что она единственный человек, кто слышит нас со стороны - и она тоже пианистка, тоже музыкант, и при этом она вне нашего треугольника и у нее свежий взгляд, она всегда может что-то посоветовать. И мы всегда слушаем ее в данной ситуации.

Андрей:

- Особенно когда мы все втроем на сцене и есть человек в зале, который может послушать, как это звучит в акустике конкретного зала, а в каждом зале своя, неповторимая акустика, - и это наша мама, Ирина. И она дает действительно очень ценные советы к которым мы очень прислушиваемся.

- Мама тоже выступает? Или у нее роль координатора?

- Нет-нет... не выступает. Но она главный советчик во всех наших концертах и для отца она невероятный авторитет. И я помню с раннего детства, как перед его большими концертами в Вагнеровском зале или других залах всегда были очень большие репетиции и обсуждения.

И он мог очень сильно изменить свою концепцию, свое видение концерта после этих разговоров.

Очень много людей тебя слышит, но невозможно доверять всем, и когда две тысячи человек в зале нельзя среагировать на пожелания каждого. Но всегда есть тот узкий круг людей, которому доверяешь.

И есть ценнейшие для тебя люди, которые так же сильно, как ты на сцене, чувствуют какую-то музыку и могут очень точно и правильно посоветовать. И, может быть, даже лучше тебя чувствуют и понимают, чем ты сам себя понимаешь. И мама, безусловно, это такой человек.

Династия: три солиста - три рояля

- А много вы знаете в мире примеров подобных вашему - когда династия пианистов выходит к публике?

Георгий:

- Очень мало!..

- А есть такие вообще? Знаете примеры?

Андрей:

- В основном это бывают братья и сестры. А такого, чтобы братья и отец, и все трое — пианисты, играющие… Я не знаю такого даже примера!.. Может быть, я не вполне в теме, но — не знаю.

Георгий:

- Действительно, все так.

Андрей:

- Еще надо отметить, что в наших концертах на сцене всегда три рояля, три разных инструмента, у каждого свой голос, но это все равно — фортепьяно, и все равно — Осокины. Единство и разнообразие — один из лейтмотивов концерта.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: концертный зал "Дзинтари"

- Несколько слов о предстоящем концерте, пожалуйста...

- 30 июля, в 19 часов в концертном зале «Дзинтари» на большой сцене будет сразу три рояля.

- Два хороших инструмента у концертного зала есть, о них уже много писали. А третий?..

- Третий будет привезен — так же как в прошлый раз, в 2015 году, мы привозили из Германии тогда «Ямаху», замечательный инструмент. Во второй части концерта мы будем играть с оркестром, а в первой в разных очень интересных комбинациях — и вдвоем, и втроем.

- Как можно было вообще так совместить график активно концентрирующих пианистов так, чтобы вы все трое оказались в Юрмале?

- Сложно… И этим как раз был обусловлен такой большой перерыв — почти два года мы вместе не играли. Обычно концертные графики настолько насыщены, что подготовить совместный концерт просто времени нет.

У Георгия были концерты в Канаде, в Японии, в Польше. Мы вместе играли в Берлине в одном из самых легендарных залов — в Берлин-концертхаус - там мы играли концерты Рахманинова, второй и третий.

У меня также было очень много концертов — в Берлинской филармонии я впервые сыграл, это легендарный зал для каждого пианиста и огромная честь там играть.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт Aira Laivina Artists - организатора программ Андрея Осокина

Георгий:

- В Милане ты еще играл...

- В Милане, да...

- Это все 2016 год?

- Это 2016 год, он был очень насыщенным. Так что не было времени собраться вместе и хотя бы неделю уделить репетициям и подготовке концерта, а это, безусловно, требует гораздо больше времени. И в этом году — слава Богу! - получается так, что есть свободное время и возможность, чтобы этот концерт и новая программа была создана и прозвучала.

- Был ведь еще в прошлом году концерт в Риге, в Опере, так?

Андрей:

- В Опере был концерт 4 января 2016 года, а самый первый наш совместный концерт в июле 2015 года был в концертном зале «Дзинтари». И мы тогда были просто поражены тем, что собрался полный двухтысячный зал и что очень большой энтузиазм слушателей. Видимо, существует какая-то тоска по серьезной классической музыке, по прекрасной музыке.

"Три Осокина" - один из концертов династии проходил в Опере"Три Осокина" - один из концертов династии проходил в Опере. Фото: Пресс-фото, Янис Романовскис

Музыка эпохи соцсетей

Видимо, люди в эпоху социальных сетей , коротких видео и очень быстрой информации испытывают желание прийти и послушать большой концерт, в котором можно будет прикоснуться к творениям самых гениальных людей, которые вообще когда-либо были в истории человечества — Чайковский, Рахманинов, Бах.

Люди это ценят.

Очень большой ажиотаж и интерес мы ощущали. И это было настолько удивительно, и это замечательно, что в Риге, в Латвии такая отзывчивая и интересующаяся классической музыкой публика. Люди были разных возрастов, разных национальностей, это действительно получился большой праздник музыки.

- Знаете, еще особенно ценно для зрителей Латвии, что у вас очень гуманная цена на входные билеты. Перед встречей я посмотрела на цены предстоящего концерта - люди, которые не очень-то процветают финансово, но жить не могут без классической музыки, они тоже вполне могут на ваш концерт пойти. За это — отдельное спасибо!

- Да, это важно.

Пианист: возраст, карьера, профессия

- Когда с детства слышишь музыку и музыкой живешь, наверное, прямая дорога — в музыканты. А были у вас мысли чем-то другим, кроме музыки заниматься в жизни? Не хотелось другую профессию избрать? Знаю, что Георгий в глубоком детстве в футбол, например, играл…

Андрей:

- В моем случае все было естественно, потому что оба родителя пианисты, я рос в этой атмосфере. Еще я очень увлекался шахматами, у меня были очень серьезные успехи. Потом еще было замечательное образование, музыкальная школа Эмиля Дарзиня, где преподавали не только специальность - игру на фортепьяно, но и множество других музыкальных предметов.

Так что первенство все-таки было у музыки — с детства все складывалось очень естественно. И это нормально и правильно для классической музыки — это профессия, в которой такая особенность.

Люди с самого детства занимаются, и это необходимо, невозможно в 18 лет прийти, взять скрипку и стать великим скрипачем. Не очень много на свете таких профессий…

- Какие еще?

- Ну, балет...

- Фигурное катание еще, вероятно…

- … И многие еще виды спорта. Но там вообще после тридцати уже заканчивается все.

Георгий:

- Живут, как бабочки, они по времени… И это очень жестоко.

- А пианистов возрастной ценз тоже касается?

Хором:

- А вот, нет!.. У нас все как раз наоборот.

- Ну да, в восемьдесят лет можно сидеть где-нибудь почетно -почетно и журить какой-то конкурс.

Георгий:

- Можно играть концерты, как Горовиц…

Андрей:

- И очень много таких примеров, и пусть уже физилоги скажут о тактильной активности, о нейроактивности…

Главное, в этой профессии нет момента ухода на пенсию — никто не может забрать у тебя инструмент и ноты Шубрета, Бетховена или Чайковского. Они у тебя есть, и ты можешь сам, уделив этому время, сыграть себе, своим друзьям.

Нет такого момента, когда тебе говорят: все, вы больше не приходите в нашу компанию, вы теперь получаете пенсию.

Поэтому карьера пианиста очень длинная и она интересна в каждом возрасте. В раннем возрасте — ты вундеркинд, все восхищаются чем-то таким, а в возрасте серьезном и солидном, когда тебе уже за восемьдесят, люди выражают восхищение уже не только содержательностью, но и самим фактом, что видят тебя на сцене… Ну, как наш великий Раймонд Паулс — это замечательно, он после восьмидесяти невероятно активен.

Как не робеть перед публикой?

- А у Георгия были сомнения?

Георгий:

- Все, чем я занимался на стороне это был спорт. И это очень быстро превращалось в хобби.

В раннем возрасте — был футбол, маленьким я ходил в «Сконто» играть, у меня там и форма была… Потом это был теннис , он мне уже больше нравился, потому что это более индивидуальный спорт. Я очень рано понял, в какой я удачной ситуации, что у меня не только родители пианисты, но и брат пианист, и что мне повезло вдвойне.

Почему было не использовать эту ситуацию и какие-то ранние успехи...

- Георгий Вы в десять лет уже на сцене сыграли с оркестром… А как это было?

Андрей:

- У Георгия очень рано были замечены потрясающие способности.

Георгий:

- У меня это было связано с моим первым педагогом Илзей Трейей, у которой была такая стратегия, рано начинать играть на публику.

Сначала это был просто класс, родственники и друзья, потом это были уже концерты, потом — в 10 — 11 лет - уже какие-то оркестры с которыми ты по чуть-чуть выступаешь.

То есть так ты очень плавно и очень рано вводишь себя в сценическое положение, что очень важно. Потому что у многих есть какая-то блокировка, не может человек переступить какой-то барьер и перестать волноваться. А у меня никогда не было очень уж сильного волнения — какие-то моменты, естественно есть, но я с самого начала чувствую себя на сцене очень комфортно.

(Продолжение следует). Во второй части интервью Андрей и Георгий Осокины расскажут о роли конкурсов в карьере молодых пианистов, о том, каково исполнителю быть собеседником Моцарта и Рахманинова, а еще - можно ли зарабатывать на жизнь исключительно сольными концертами.

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