Премия «МУЗ ТВ» 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом

Ольга Бузова шокировала Сеть своими вокальными данными, которые она продемонстрировала на вручении премии «Муз-ТВ 2017».

Зрители «Олимпийского» и интернет-пользователи шокированы вокальными данными бывшей участницы «Дома-2», а ныне певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Выступая на вручении премии «Муз ТВ», новоиспеченная артиска, как выяснилось, совершенно не владеет ни голосом, ни слухом.

Как сообщает День Онлайн, Бузова номинировалась на премию в категории «Прорыв года», но не смогла получить заветную тарелку, которая досталась рэперу Jah Khalib.

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Бузова едва не разрыдалась, когда комментировала свой проигрыш подошедшему к ней с микрофоном ведущему церемонии Максиму Галкину.

В этот момент начинающая певица решила без фонограммы исполнить отрывок из своего хита «Мне больше не больно» - курьезное выступление можно увидеть на видео со второй минуты.

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