КОНКУРС! Хочешь побывать на концерте Александра Малинина?

Русский TVNET разыгрывает 2 пригласительных на концерт Александра Малинина, который состоится 30 августа в концертном зале «Дзинтари».

Певец выступит с программой «Влюбленный в романс». Концерт обещает стать настоящим подарком для всех ценителей старинного русского романса и многочисленных поклонников творчества артиста.

Чтобы принять участие в конкурсе, напишите в комментариях к этой статье вашу любимую песню из творчества А.Малинина, предварительно зарегистрировавшись с помощью своего аккаунта в Facebook (так мы узнаем вас и в случае выигрыша будем понимать, кому отправлять билеты).

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Победителя назовем 19 июня.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Если не хочется ждать окончания конкурса, то билеты можно приобрести здесь >>>

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