Молодежь из Даугавпилса заслужила признание группы «Depeche Mode»

Британская группа «Depeche Mode» 24 февраля запустила кампанию продолжительностью 365 дней, во время которой поклонники могут выкладывать свое творчество на странице звезд в сети Facebook. Такую возможность получили и жители Даугавпилса, пишет Apollo.
«Depeche Mode» разрешили студентке Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства Санти Сухановой, которая изучает профессию фотографа, разместить свой проект — видео в стиле «stop-motion» на песню «Waiting for the night» из альбома «Delta Machine».
Для съемок в клипе Суханова пригласила модель Вента Кристофера, сделав его главным героем минифильма.
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