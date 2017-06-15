Молодежь из Даугавпилса заслужила признание группы «Depeche Mode»

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Британская группа «Depeche Mode» 24 февраля запустила кампанию продолжительностью 365 дней, во время которой поклонники могут выкладывать свое творчество на странице звезд в сети Facebook. Такую возможность получили и жители Даугавпилса, пишет Apollo.