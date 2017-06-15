Молодежь из Даугавпилса заслужила признание группы «Depeche Mode»

 

Фото: скриншот видео

Британская группа «Depeche Mode» 24 февраля запустила кампанию продолжительностью 365 дней, во время которой поклонники могут выкладывать свое творчество на странице звезд в сети Facebook. Такую возможность получили и жители Даугавпилса, пишет Apollo.

«Depeche Mode» разрешили студентке Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства Санти Сухановой, которая изучает профессию фотографа, разместить свой проект — видео в стиле «stop-motion» на песню «Waiting for the night» из альбома «Delta Machine».

Для съемок в клипе Суханова пригласила модель Вента Кристофера, сделав его главным героем минифильма.

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