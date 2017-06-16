ФОТО: Интарс Бусулис на презентации своего альбома решился на смелый шаг

16 июня в концертном зале «Дзинтари» Интарс Бусулис и Абонементный оркестр отыграли долгожданный концерт, посвященный презентации нового альбома «Nākamā pietura». Билеты на уникальное событие были раскуплены задолго до выступления, несмотря на то, что музыканты уже отыграли 9 концертов по всей Латвии.

Аншлаговый концерт посетил и президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой.

Встретить особых гостей Бусулис вышел лично, и после приветствий предложил сделать совместное селфи.

Первая пара государства не смогла отказать музыканту и уже через несколько минут Интарс поделился уникальным снимком в своем Instagram.

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В программе прозвучали как свежие композиции, так и давно полюбившиеся хиты «Я тебя рисую», «Нева», «Viss ir iespejams» и многие другие.







































Aizvērt Презентация альбома Интарса Бусулиса в "Дзинтари" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







После двухчасового концерта некоторым поклонникам посчастливилось получить автограф артиста и лично поблагодарить музыкантов за прекрасный вечер.

Многие зрители решили поспешили поделиться впечатлениями от концерта Интарса Бусулиса в соцсетях. Смотрите, как это было!

Мне эта песня очень нравится, в живую особенно 😍 #rigasvilni20 #intarsbusulis #nakamapietura Публикация от S.Š (@s.s____________) Июн 16 2017 в 1:18 PDT

#patika,patika,patika#milu viru,kuram patika#superigaJurmala#Dzintaru koncertzale#IntarsBusulis#NakamaPieturaDepo#bija verts gaidit 6 menesus#LOVE❤❤❤💋 Публикация от Liene (@eglite_liene) Июн 16 2017 в 1:31 PDT

Brīvdienas ir jāsvin 🎨 #concert #IntarsBusulis #NakamaPietura #summer #weekender Публикация от @ne_putnis Июн 16 2017 в 10:09 PDT

Intars&māsiņas 🤗 #nakamapietura#intarsbusulis#dzintari Публикация от Sindija Tropa (@sindijatropa) Июн 16 2017 в 3:25 PDT

Muusu vakara dzirkstoshaa kafija :) #busulis #girlsjustwannahavefun #nakamapietura #justagoodtime Публикация от @ivanda.a Июн 16 2017 в 4:32 PDT

Koncerts konča, Busulis bomba! PALDIES! #nakamapietura #love #busulis #janederuestadjameklecits Публикация от Rolands Rūdis Trencis (@rolands.rudis.trencis) Июн 16 2017 в 1:57 PDT

Для тех, кто не успел на первый концерт артиста в Юрмале,

напомним, что второе выступление Интарса Бусулиса и Абонементного оркестра пройдет уже 17 июня в 20:00 в «Дзинтари».

Билеты в продаже на bilesuparadize.lv.

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