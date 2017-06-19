Единение музыки с природой: в Латвии прошел долгожданный фестиваль Мetalshow

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

16 и 17 июня на Klaņģukalns Кекавского района, впервые после семилетнего перерыва прошел фестиваль тяжёлой музыки Metalshow. Среди хэдлайнеров выступили коллективы как Arkona, Amatory, Swallow The Sun, и Stoned Jesus.

За два дня на фестивале выступили более 15-ти групп, представляющих не только нашу страну, но и Литву, Финляндию, Россию, Украину и даже Японию.

Поклонники тяжелой музыки стали собираться на территории фестиваля уже днем в пятницу, а к вечеру на большой поляне разбили красочный палаточный городок.

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В течение двух дней заявленные группы на установленной сцене отыгрывали полноценные концерты, а зрители в перерывах обменивались впечатлениями друг с другом и наслаждались времяпрепровождением на природе.

Смотрите, как это было!

Возвращение фестиваля Metalshow.lv

Фото: Возвращение фестиваля Metalshow.lv0


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