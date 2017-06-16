ФОТО: Экс-участница «Виа Гра» доказала, что ее грудь натуральная

Известная исполнительница бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в молодом возрасте.
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Снимок был сделан в 1998 году. В кадре юной Надежде 16 лет. Мейхер позирует в белой кофте с убранными на макушку волосами.
«1998г. Мейхер Надежда Александровна. 16 лет отроду))) За два года до серьёзных перемен в жизни... Учусь в г.Хмельницком, ещё в педагогическом училище ( сейчас Академия ) , танцую в двух коллективах народного танца, занимаюсь балетом( хотя судя по внешним , некоторым данным))), стать балериной уже не суждено )...», - написала звезда.
1998г. Мейхер Надежда Александровна. 16 лет отроду))) За два года до серьёзных перемен в жизни... Учусь в г.Хмельницком, ещё в педагогическом училище ( сейчас Академия ) , танцую в двух коллективах народного танца, занимаюсь балетом( хотя судя по внешним , некоторым данным))), стать балериной уже не суждено ) . Люблю Сцену, люблю неистовой любовью и ещё не подозреваю, что скоро начнутся серьёзные проблемы со спиной ( мне прийдется бросить проф. занятия танцами). И уж тем более не ведаю, что спустя 19 лет снова займусь хореографией и снова встану на пуанты... Жизнь , не предсказуема. И если нам кажется, что мы на чём-то или на ком-то ставим "жирную точку" , не верьте себе. И не лишайте возможности получить удовольствие ещё раз . Но этот " раз" буде в другом качестве , с другим осознанием всего происходящего . И да, такой контур губ рисовали в 1998 году. Хотя и сейчас изредка можно увидеть такое зрелище))) Обнимаю Вас !!! Не сдавайтесь! To be continue....
Подписчики Надежды сошлись во мнении, что публикацией этой фотографии артистка доказала натуральность своих пышных форм, уже давно ставших предметом зависти многих девушек и объектом обсуждения в СМИ: многие ранее упрекали ее в том, что грудь певицы является результатом работы пластических хирургов.Еще по этой теме