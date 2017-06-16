ФОТО: Экс-участница «Виа Гра» доказала, что ее грудь натуральная

Надежда Мейхер-Грановская
 

Надежда Мейхер-Грановская. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Известная исполнительница бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в молодом возрасте.

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Снимок был сделан в 1998 году. В кадре юной Надежде 16 лет. Мейхер позирует в белой кофте с убранными на макушку волосами.

«1998г. Мейхер Надежда Александровна. 16 лет отроду))) За два года до серьёзных перемен в жизни... Учусь в г.Хмельницком, ещё в педагогическом училище ( сейчас Академия ) , танцую в двух коллективах народного танца, занимаюсь балетом( хотя судя по внешним , некоторым данным))), стать балериной уже не суждено )...», - написала звезда.

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1998г. Мейхер Надежда Александровна. 16 лет отроду))) За два года до серьёзных перемен в жизни... Учусь в г.Хмельницком, ещё в педагогическом училище ( сейчас Академия ) , танцую в двух коллективах народного танца, занимаюсь балетом( хотя судя по внешним , некоторым данным))), стать балериной уже не суждено ) . Люблю Сцену, люблю неистовой любовью и ещё не подозреваю, что скоро начнутся серьёзные проблемы со спиной ( мне прийдется бросить проф. занятия танцами). И уж тем более не ведаю, что спустя 19 лет снова займусь хореографией и снова встану на пуанты... Жизнь , не предсказуема. И если нам кажется, что мы на чём-то или на ком-то ставим "жирную точку" , не верьте себе. И не лишайте возможности получить удовольствие ещё раз . Но этот " раз" буде в другом качестве , с другим осознанием всего происходящего . И да, такой контур губ рисовали в 1998 году. Хотя и сейчас изредка можно увидеть такое зрелище))) Обнимаю Вас !!! Не сдавайтесь! To be continue....

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher)

Подписчики Надежды сошлись во мнении, что публикацией этой фотографии артистка доказала натуральность своих пышных форм, уже давно ставших предметом зависти многих девушек и объектом обсуждения в СМИ: многие ранее упрекали ее в том, что грудь певицы является результатом работы пластических хирургов.

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