ФОТО: В Риге прошел грандиозный концерт всемирно известной группы Foo Fighters

21 июня на острове Луцавсала прогремел рок-концерт одной из самых лучших концертных групп мира – Foo Fighters. Представление длиною более двух с половиной часов на берегу Даугавы – это первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. Помимо хедлайнеров на рижской сцене выступило известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills.
На концерте собралось огромное количество поклонников рок-музыки и зрителей из разных стран - Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, России и других, так как выступление звезд такого масштаба, явление нечастое.
На Луцавсале прозвучали лучшие хиты группы Foo Fighters - The Pretender, Everlong, Best Of You, All My Life, My Hero, Learn To Fly, Walk, Something From Nothing и многие другие.
Отметим, что посмотреть на коллег по цеху пришли многие латвийские музыканты и исполнители, среди прочих были замечены участники популярных групп Prāta Vētra, Triana Park и Satellites LV.
Рок-музыканты со сцены благодарили поклонников за теплый прием, сокрушаясь по поводу того, что впервые приехали в Балтию, несмотря на свою более, чем 20-летнюю музыкальную деятельность.
По словам лидера группы Дейва Грола,
Foo Fighters обязательно вернутся с новым концертом в нашу страну, а значит, у нас появится возможность испытать еще раз весь спектр эмоций от качественной, драйвовой и оригинальной музыки американских рок-звезд!
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