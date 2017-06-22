В Женеве арестовали залог за «Евровидение-2017»

Церемония открытия «Евровидения» в Киеве
 

Церемония открытия «Евровидения» в Киеве. Фото: REUTERS/Scanpix

Женевское управление наложило арест на 15 миллионов евро, предоставленных в качестве финансовой гарантии качественного проведения «Евровидения». Об этом говорится в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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«Для обеспечения подготовки и проведения «Евровидения-2017» Европейскому языковому союзу была предоставлена финансовая гарантия в сумме 15000000 евро. Международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться.

Однако, Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии. Управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры», - отметили в НОТУ.

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«Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством», - пояснил Зураб Аласания.

Как сообщалось, международный конкурс «Евровидение-2017» оказался одним из самых бюджетных за последнее десятилетие. Украина потратила на его проведение 20,4 млн евро.

Напомним, финал «Евровидения-2017» состоялся 13 мая в Киеве. Победителем конкурса стал певец Сальвадор Собрал из Португалии.

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