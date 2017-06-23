На Украине объяснили арест залога за Евровидение 2017

В Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, внесенных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения Евровидения в 2017 году, по иску пока не выявленной третьей стороны к Национальной общественной телекомпании Украины, сообщает Укринформ с ссылкой на ответ НОТУ.
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«Это еще не арест, но они ничего с этими средствами не могут делать, потому что третья сторона, о которой в Европейском вещательном союзе не сказали, инициировала процедуру наложения ареста, поскольку имеет решение какого-то суда и какие-то финансовые претензии к НОТУ», - пояснили в пресс-службе канала.
Как сообщалось, Женевское управление наложило арест на 15 миллионов евро, предоставленных в качестве финансовой гарантии качественного проведения Евровидения.
Международный конкурс Евровидение-2017 оказался одним из самых бюджетных за последнее десятилетие. Украина потратила на его проведение 20,4 млн евро.Еще по этой теме