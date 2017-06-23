На Украине объяснили арест залога за Евровидение 2017

 

Фото: EFREM LUKATSKY / TT NYHETSBYRÅN

В Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, внесенных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения Евровидения в 2017 году, по иску пока не выявленной третьей стороны к Национальной общественной телекомпании Украины, сообщает Укринформ с ссылкой на ответ НОТУ.

Еще по этой теме

«Это еще не арест, но они ничего с этими средствами не могут делать, потому что третья сторона, о которой в Европейском вещательном союзе не сказали, инициировала процедуру наложения ареста, поскольку имеет решение какого-то суда и какие-то финансовые претензии к НОТУ», - пояснили в пресс-службе канала.

Финал "Евровидения-2017"

Фото: Финал "Евровидения-2017"0

Реклама

Как сообщалось, Женевское управление наложило арест на 15 миллионов евро, предоставленных в качестве финансовой гарантии качественного проведения Евровидения.

Международный конкурс Евровидение-2017 оказался одним из самых бюджетных за последнее десятилетие. Украина потратила на его проведение 20,4 млн евро.

Еще по этой теме
«Евровидение-2017»: Букмекеры назвали нового фаворита

«Евровидение-2017»: Букмекеры назвали нового фаворита

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

Официальные итоги «Евровидения-2017»: неожиданно провальные результаты Triana Park

Официальные итоги «Евровидения-2017»: неожиданно провальные результаты Triana Park


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение Новости

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте Hi-Tech

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте

Как обычная процедура может «влететь в копеечку» Новости

Как обычная процедура может «влететь в копеечку»

На улице Бикерниеку сгорели шесть автомобилей Новости

На улице Бикерниеку сгорели шесть автомобилей

На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу и любовь Wo&Men

На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу и любовь

Евровидениe

Музыка

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
BIZNES ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNES ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 