Музыканты Томаса Андерса на два часа опоздали на концерт в Юрмалу

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

В воскресенье на сцену концертного зала Дзинтари должен был выйти солист группы Modern Talking Томас Андрес, однако концерт задержался примерно на два часа.

Причиной оказалась отмена рейса Варшава-Рига, из-за чего группе пришлось лететь через Осло в Вильнюс и оттуда уже добираться до Риги легковым транспортом.

Прямо в присутствии собравшихся зрителей приехавшие музыканты прямо с колес оперативно отстраивали аппаратуру. В целом концерт начался с двухчасовым опозданием.

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«Группа провела в пути почти 18 часов. Мы очень извиняемся. Обещаем, что сделаем все для того, чтобы вы получили удовольствие от сегодняшнего концерте», - пообещал со сцены певец.

Стоит отметить, что его поклонники терпеливо ждали своего кумира на радость местным барам и кафе. Сам же исполнитель несколько раз приносил свои извинения из-за обстоятельств, на которые он был не в силах повлиять. А в середине концерта даже сделал видео своих юрмальских зрителей и выложил его в сеть, поблагодарив всех собравшихся.

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