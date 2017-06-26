Музыканты Томаса Андерса на два часа опоздали на концерт в Юрмалу

В воскресенье на сцену концертного зала Дзинтари должен был выйти солист группы Modern Talking Томас Андрес, однако концерт задержался примерно на два часа.

Причиной оказалась отмена рейса Варшава-Рига, из-за чего группе пришлось лететь через Осло в Вильнюс и оттуда уже добираться до Риги легковым транспортом.

Прямо в присутствии собравшихся зрителей приехавшие музыканты прямо с колес оперативно отстраивали аппаратуру. В целом концерт начался с двухчасовым опозданием.

Реклама

«Группа провела в пути почти 18 часов. Мы очень извиняемся. Обещаем, что сделаем все для того, чтобы вы получили удовольствие от сегодняшнего концерте», - пообещал со сцены певец.

Стоит отметить, что его поклонники терпеливо ждали своего кумира на радость местным барам и кафе. Сам же исполнитель несколько раз приносил свои извинения из-за обстоятельств, на которые он был не в силах повлиять. А в середине концерта даже сделал видео своих юрмальских зрителей и выложил его в сеть, поблагодарив всех собравшихся.

Еще по этой теме