Depeche Mode выступит в Риге с революционным шоу

После впечатляющего концертного турне по Европе и Северной Америке, в Латвии выступят одни из наиболее влиятельных деятелей современной музыки – Depeche Mode. Группа в Риге покажет поклонникам новое шоу. В последний раз Depeche Mode вживую можно было видеть в 2014 году во время мирового турне Delta Machine. Билеты на предыдущий концерт Depeche Mode в Риге были распроданы за несколько месяцев до его проведения.

После летнего концертного турне по европейским стадионам и ожидаемого осеннего турне по Северной Америке, группа в феврале 2018 года продолжит турне Global Spirit Tour, выступив с шоу в Латвии. Концерт состоится 20 февраля в Arēna Rīga.

Концертное турне The Global Spirit Tour было анонсировано в честь 14-го студийного альбома группы – Spirit. Мощный и актуальный первый сингл альбома – Where's The Revolution – положительно оценивается и критиками, и фанатами, знаменуется как «возвращение группы к корням». Spirit уже удостоился признания зарубежной прессы. Британский музыкальный журнал Mojo характеризует его так:

«Хит за хитом... Лучший альбом Depeche Mode за многие годы!».

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Одни из самых влиятельных, любимых и коммерчески успешных музыкантов всех времен – группа Depeche Mode – продали более 100 миллионов музыкальных записей и выступили перед более чем 30 миллионами своих поклонников во всем мире. С момента создания группы, а было это в 1980 году, Depeche Mode и ее участники – Дейв Гаан (Dave Gahan), Мартин Гор (Martin Gore) и Энди Флетчер (Andy Fletcher) – продолжают пользоваться успехом у критики по всему миру и преуспевать финансово. 14-й студийный альбом группы попал в музыкальный топ-10 более чем в 20 странах, включая США и Великобританию. Предыдущий студийный альбом – вышедший в 2013 году Delta Machine – занял первое место в топах 12 стран мира, и концертное турне, в которое группа отправилась после его выхода, собрало свыше 2,5 миллиона зрителей.

Альбом Spirit вышел в марте 2017 года. Новый альбом, как и турне The Global Spirit, готовы стать очередной музыкальной инновацией и привести группу как к успеху у критиков, так и к коммерческим достижениям.

Продажа билетов концерт в Риге начнется в четверг, 6 июля, в 10:00, в кассах Biļešu serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv. Цены билетов: стоячие места – от 69 €, фан-зона – от 99 €, сидячие места – от 69 €.

Члены концертного клуба FBI смогут приобрести билеты раньше – уже в среду, 5 июля, с 10:00. Регистрация – на www.fbi.lv.















































































Aizvērt Концерт группы "Depeche Mode" в Риге Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET







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