Рисунок Виктора Цоя ушел с молотка за 3 тысячи евро

 

Фото: litfund.ru

Рисунок, сделанный в 1987 году лидером группы «Кино» Виктором Цоем, продали на торгах за 250 тысяч рублей (около 3 703 евро).

Как пишет Lenta.ru, нарисованный фломастером набросок, именуемый «Без названия (Битва)», продавался из частной коллекции и был приобретен по номиналу.

На аукционе также были проданы работы художников Владимира Дубосарского (картина «Выход» и полотна из серии «Грибы») и Нины Котел («Счеты» и «Клавиатура»).

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Нарисованная фломастером «Битва» Цоя ушла с молотка за 250 тысяч рублей

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