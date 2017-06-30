Рисунок Виктора Цоя ушел с молотка за 3 тысячи евро

Рисунок, сделанный в 1987 году лидером группы «Кино» Виктором Цоем, продали на торгах за 250 тысяч рублей (около 3 703 евро).
Как пишет Lenta.ru, нарисованный фломастером набросок, именуемый «Без названия (Битва)», продавался из частной коллекции и был приобретен по номиналу.
На аукционе также были проданы работы художников Владимира Дубосарского (картина «Выход» и полотна из серии «Грибы») и Нины Котел («Счеты» и «Клавиатура»).
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