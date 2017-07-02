За два дня в Украину не пустили семь певцов из России

В Кабмине предложили составить реестр организаций, приглашающих «запрещенных» звезд.

За два дня Госпогранслужба и СБУ отказали во въезде семерым артистам из России. Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

«СБУ и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня. Может, пора уже спросить с тех, кто их приглашает так настойчиво в Украину», - написал он.

Реклама

Кроме того, вице-премьер предложил создать реестр организаторов, которые приглашают в Украину артистов, нарушивших закон.

«Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно», - написал Кириленко

В Киеве с 28 июня по 2 июля проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2017.

Как сообщается, в списке Дельфин, Бьянка, Найк Борзов и другие.

Еще по этой теме