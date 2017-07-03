ФОТО: Денис Мацуев собрал аншлаг и звездных гостей в Юрмале

Всемирно известный пианист-виртуоз Денис Мацуев покорил Юрмалу. Сразу два выступления артиста состоялись в концертном зале «Дзинтари» в рамках «Балтийских музыкальных сезонов» и прошли при полном аншлаге. Получить удовольствие от игры одного из лучших музыкантов планеты пришли многие гости Юрмалы, в том числе Примадонна Алла Пугачева, а также представители латвийской культуры.

Мацуев подошел к выступлению в Юрмале с особым трепетом. Первый вечер начался с бессмертной классики – «Ночи на лысой горе» М.П. Мусоргского и Первого концерта для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

Народный артист России исполнил его в сопровождении симфонического оркестра «Балтийских музыкальных сезонов» под управлением главного дирижера Государственного симфонического оркестра республики Татарстан Александра Сладковского.

Реклама

По признанию выдающегося пианиста, этот концерт он играл бесчисленное количество раз. «Однако особенность гениальных классических произведений заключается в том, что каждый раз обнаруживаешь в них новую глубину, краски, смыслы и эмоции», - говорит Мацуев.

Денис Мацуев. Фото: пресс-фото

Во втором отделении блистательный музыкант исполнил «Половецкие пляски» А.П. Бородина и «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина.

Удивительное сочетание классики и джазовой импровизации настолько покорило зрителей, что они аплодировали стоя и просили исполнения на бис.

Это заряженное джазовой энергией классическое произведение стало плавным переходом к программе второго концертного дня, когда пианист-виртуоз представил латвийским зрителям свою новую программу «Джаз в кругу друзей». Ее он сыграл с лауреатами телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица», а также контрабасистом Андреем Ивановым, ударником Александром Зингером и баянистом Айдаром Гайнуллиным.

Как подчеркивает сам Мацуев, он никогда не осмелился бы назвать себя джазменом, ведь это совершенно другой мир со своими законами.

«Это выступление в Юрмале – скорее приношение джазу, выражение нашего восхищения этим великим искусством», - отмечает музыкант.



















































































































































































































































































































































Aizvērt Звезды на концерте Дениса Мацуева в "Дзинтари" Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







Выступление Мацуева вызвало огромный интерес у публики. Его концерты собрали полный концертный зал «Дзинтари». Среди гостей была и Алла Пугачева, которая сейчас отдыхает в Юрмале и редко выбирается на светские мероприятия.

На концерт Мацуева также пришли режиссер Станислав Говорухин, певец и композитор Игорь Николаев, актер Леонид Ярмольник.

Почтили своим присутствием выступление известного пианиста-виртуоза и многие известные в Латвии ВИП-персоны.

Среди них были бывший премьер-министр и предприниматель Андрис Шкеле, экс-премьер Валдис Биркавс, предприниматель и председатель Фонда «Балтийские Музыкальные Сезоны» Гунтис Равис, владелец SPI Group Юрий Шефлер, банкир Леонид Эстеркин, меценат Борис Тетерев, посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов, директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце, Арт-директор Фонда «Балтийские музыкальные сезоны» Андрей Жагарс и многие другие.

"Балтийские музыкальные сезоны"

«Балтийские музыкальные сезоны» - один из крупнейших проектов в области классической музыки и оперы в странах Северной Европы, в рамках которого в Латвии проводятся концерты звезд мировой сцены.

Торжественное открытие «Балтийских музыкальных сезонов» состоялось 3 июня. Перед заполненным КЗ «Дзинтари» выступил легендарный итальянский дирижер Риккардо Мути, руководивший Оркестром имени Луиджи Керубини.

В рамках летнего цикла мероприятий в Юрмале зрители смогут насладиться концертами оперных звезд Элины Гаранчи, Хиблы Герзмавы, Кристине Ополайс, Лоуренса Браунли, Сары Кобурн, скрипача Джошуа Белла и джазового музыканта и трубача Криса Ботти.

Программа мероприятий:

11 июля - Элина Гаранча и Хибла Герзмава в сопровождении симфонического оркестра Карела-Марка Шишона. Концерт организован совместно с ART Forte.

16 июля – Сара Кобурн и Лоуренс Браунли в сопровождении симфонического оркестра п/у Константина Орбеляна.

5 августа – Кристине Ополайс и Павел Чернох в сопровождении Латвийского национального симфонического оркестра (дирижер Сесто Кватрини).

18 августа – Джошуа Белл в сопровождении симфонического оркестра п/у Максима Ашкенази.

3 сентября – Крис Ботти

Билеты на концерты «Балтийских музыкальных сезонов» можно приобрести на сайте и в кассах оператора Biļešu paradīze. Цена билетов от 15 до 75 евро.

Еще по этой теме