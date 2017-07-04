Дуэт мировых звезд бельканто из США впервые выступит в Латвии

16 июля в зале «Дзинтари» в рамках проекта «Балтийские музыкальные сезоны» состоится совместный концерт выдающегося тенора Лоуренса Браунли и «золотого» сопрано современности Сары Кобурн в сопровождении симфонического оркестра под управлением Константина Орбеляна, считающегося одним из лучших вокальных дирижеров современности.

«Эта комбинация звезд не случайна - оба певца предпочитают репертуар бельканто, и их голоса в дуэте сливаются в идеальной гармонии. Для ценителей классической музыки это уникальное событие, услышать звездный дуэт подобного уровня - настоящее наслаждение. Я рад, что этот замечательный концерт пройдет у нас в Латвии!», - отмечает художественный руководитель фонда «Балтийские музыкальные сезоны» Андрей Жагарс.

Один из лучших современных мастеров бельканто Лоуренс Браунли получил мировую известность благодаря роли графа Альмавивы в опере Россини «Севильский цирюльник», в которой дебютировал на сцене нью-йоркской «Метрополитен-оперы» в 2007 году. Великолепный голос и экспрессия певца идеально подходят для опер Россини и Доницетти, и певец регулярно участвует в их постановках в миланском театре «Ла Скала», Венской государственной опере, Парижской опере, сотрудничает с Берлинским филармоническим оркестром, симфоническими оркестрами Филадельфии, Чикаго и Нью-Йорка. Один из последних музыкальных дисков Браунли - «Virtuoso Rossini Arias» - номинирован на награду «Grammy».

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Сара Кобурн, обладательница колоратурного сопрано, дочь сенатора от штата Оклахома, сделала успешную карьеру на родине, пела ведущие партии почти во всех оперных театрах Соединенных Штатов.

Европейские слушатели могли оценить ее голос в Венской государственной опере, где Кобурн поет роль Амины в опере В. Беллини «Сомнамбула». Кобурн очаровала слушателей своей отточенной техникой, живостью исполнения и замечательным тембром.

«Балтийские музыкальные сезоны»

«Балтийские музыкальные сезоны» - один из крупнейших проектов в области классической музыки и оперы в странах Северной Европы, в рамках которого в Латвии проводятся концерты звезд мировой сцены.

Торжественное открытие «Балтийских музыкальных сезонов» состоялось 3 июня.

Перед заполненным КЗ «Дзинтари» выступил легендарный итальянский дирижер Риккардо Мути, руководивший Оркестром имени Луиджи Керубини.

В рамках летнего цикла мероприятий в Юрмале зрители смогут насладиться концертами выдающегося пианиста Дениса Мацуева, оперных звезд Элины Гаранчи, Хиблы Герзмавы, Кристине Ополайс, Лоуренса Браунли, Сары Кобурн, скрипача Джошуа Белла и джазового музыканта и трубача Криса Ботти.

Программа мероприятий:

1 июля – Концерт Дениса Мацуева в сопровождении симфонического оркестра п/у дирижера Александра Сладковского.

2 июля – Денис Мацуев «Джаз в кругу друзей».

11 июля - Элина Гаранча и Хибла Герзмава в сопровождении симфонического оркестра Карела-Марка Шишона.

16 июля – Сара Кобурн и Лоуренс Браунли в сопровождении симфонического оркестра п/у дирижера Константина Орбеляна.

5 августа – Кристине Ополайс и Павел Чернох в сопровождении Латвийского национального симфонического оркестра п/у дирижера Сесто Кватрини.

18 августа – Джошуа Белл в сопровождении симфонического оркестра п/у дирижера Максима Ашкенази.

3 сентября – Крис Ботти

Билеты на концерты «Балтийских музыкальных сезонов» можно приобрести на сайте и в кассах оператора Biļešu paradīze. Цена билетов от 15 евро.

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