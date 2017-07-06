Группа Depeche Mode удивила странным райдером

Depeche Mode
 

Depeche Mode. Фото: REUTERS/Scanpix

Британская группа Depeche Mode, концерт которой ожидается 19 июля в Киеве, указала в райдере 12 холодильников для еды, а также отдельную гримерку для фронтмена Дэвида Гаана, передает телеканал «112 Украина».

Кроме того,

музыканты потребовали предоставить им черные чашки и серебряные ложки, а также более 100 килограммов льда и свыше 120 больших полотенец.

Питанием группы займутся ее штатные повара.

Из-за того, что путешествующий с группой штат очень внушительный, потребуется более двенадцати холодильников и две конвекционные кухонные плиты.

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Напомним, после летнего концертного турне по европейским стадионам и ожидаемого осеннего турне по Северной Америке, группа в феврале 2018 года продолжит турне Global Spirit Tour, выступив с шоу в Латвии. Концерт состоится 20 февраля в Arēna Rīga.

Билеты на рижский концерт уже поступили в продажу. Приобрести их возможно в кассах Biļešu serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv.

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