Сергей Пенкин представит в Риге 3D шоу «Музыкальная терапия»

18 декабря в Доме Конгрессов с новым фантастическим 3D шоу «Музыкальная терапия» выступит «король эпатажа и мистер экстравагантность» российской эстрады Сергей Пенкин.

Сергей Пенкин — один из тех артистов, которые максимально проявляют себя именно в живом концерте. Соблазнительно-манящий, обволакивающий, диапазоном в 4 октавы голос певца занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Сергей Пенкин исполняет западные эстрадные шлягеры, шедевры мировой классики в современных аранжировках, поп-композиции и многое другое.

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Его выступления отличает редкая сердечность, доверительный и уважительный тон общения с залом, блестящее умение расположить к себе публику и представить каждую песню.

Концерты Сергея Пенкина всегда яркие и зрелищные, оформлены с особым изяществом и вкусом. Новая программа уникальна даже на их фоне: каждая песня выстроена с определенным видеоартом, подобранной палитрой световых эффектов, созданы динамические конструкции с экранами, которые создают эффект присутствия 3D mapping.

Зрители окажутся свидетелями фантастической истории, в первом отделении побывав в райском саду, во втором - в старом Лондоне, а затем - в древнегреческом амфитеатре.

В одном из номеров Пенкин будет исполнять песню, погрузившись в огромный аквариум!

Каждый номер шоу «Музыкальная терапия» - маленький спектакль. На концерте прозвучат хиты «Feelings», «Дождь осенний», «В другую весну», «Призрак оперы», «Памяти Карузо», «Ария мистера Х», а также новые песни.

Вечно популярная и прекрасная музыка в сопровождении современных технологий, профессиональный красивый и душевный голос Сергей Пенкина доставят изысканное наслаждение зрителям .