Рок-легенда в действии: В Сети обнародовали редкое видео c Nirvana

В Сети было обнародовано редкое видео с американской рок-группой Nirvana, датированное 1988-м годом, передает Spin. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале Mike Ziegler.

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Издание сообщает, что фрагменты видеозаписи в Интернете появлялись и ранее. Однако только сейчас было обнародовано полное 17-минутное видео, сделанное во время репетиции культовой рок-группы.

В это время коллектив еще не был известен, как Nirvana. Он только записал свою первую демо-запись. На седующий день исполнители сняли видео.

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Барабанщик Дейл Кровер, входивший на тот момент в состав коллектива, играет живьем, а фронтмен Курт Кобейн и гитарист Крист Новоселич – под демо-запись.

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