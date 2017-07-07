Рок-легенда в действии: В Сети обнародовали редкое видео c Nirvana

В Сети было обнародовано редкое видео с американской рок-группой Nirvana, датированное 1988-м годом, передает Spin. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале Mike Ziegler.
- Неизвестные песни Кобейна выйдут на диске 12 августа 2015 г.
- Опубликованы неизвестные фото Курта Кобейна 23 июля 2015 г.
Издание сообщает, что фрагменты видеозаписи в Интернете появлялись и ранее. Однако только сейчас было обнародовано полное 17-минутное видео, сделанное во время репетиции культовой рок-группы.
В это время коллектив еще не был известен, как Nirvana. Он только записал свою первую демо-запись. На седующий день исполнители сняли видео.
Барабанщик Дейл Кровер, входивший на тот момент в состав коллектива, играет живьем, а фронтмен Курт Кобейн и гитарист Крист Новоселич – под демо-запись.Еще по этой теме