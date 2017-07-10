В рамках фестиваля World Jazz Festival Ригу посетят мировые звезды джаза

Марио Бионди
 

Марио Бионди. Фото: Пресс-фото

27 и 28 июля в Риге пройдет ежегодный джазовый фестиваль - World Jazz Festival 2017. Продолжая традиции, в этом году в течение двух дней пройдут три грандиозных концерта. 27 июля все желающие приглашаются на Домскую площадь, где пройдет открытие фестиваля и бесплатный концерт, который уже три года собирает рижан и гостей города. 27 июля вечером состоится концерт в Splendid Palace, а 28 июля в «Арене Рига» пройдет закрытие фестиваля.

Как и все предыдущие года, гостей фестиваля будут радовать своими выступлениями как легенды мирового джаза, так и наши музыканты.



27 июля на концерте в Splendid Palace выступят три замечательных музыканта.

Реклама

По многочисленным просьбам гостей, организаторы фестиваля и в этом году пригласили молодого, феноменально талантливого звезду джаза Олега Аккуратова, который уже в прошлом году поразил и удивил исполнением песни «Kur tu teci, gailīti mans» на латышском языке.

Несмотря на врожденную инвалидность (тотальная слепота), Олег является уникальным музыкантом мирового класса, завоевав любовь слушателей по всему миру.

Также в Splendid Palace выступит одна из ярких и титулованных американских звезд джаза – Патти Остин (Patti Austin).

Талантливая певица, обладательница премии «Грэмми» Патти Остин записала 17 соло альбомов в различных музыкальных жанрах. Патти часто выступает на церемониях «Грэмми» и «Оскар».

На концерте Патти Остин выступит вместе с одним из организаторов фестиваля, легендарным саксофонистом Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.

Музыканты подготовили специальную музыкальную программу именно для концерта в Риге, который будет посвящен 100-летию первой леди джаза - Эллы Фитцжеральд (Ella Fitzerald).

Организаторы фестиваля с гордостью объявляют, что в этом году в «Арене Рига» выступит один из наиболее востребованных артистов Европы, лучший итальянский соул-певец Марио Бионди.

28 июля приглашаем всех в «Арену Рига», на концерт звезды джаза, обладателя премии «Грэмми» - Джон Скофилд (John Scofield) и долгожданный в Латвии итальянский соул-певец Марио Бионди (Mario Biondi).

Джон Скофилд является одним из ведущих гитаристов современного джаза. В этом году он получил две из трех премии «Грэмми» - за альбом джазовых версий кантри-классики и за лучшее джазовое соло.

28 июля концерт в Арена Рига закроет исполнитель, которые не оставит равнодушным никого. Итальянский соло-певец Марио Бионди обладает проникновенный голосом, с ласкающим слух тембром, что придает его песням особое очарование.

В Риге музыкант исполнит песни из своего нового альбома, а также мы услышим любимые мировые хиты.

Марио Бионди - частый гость международных фестивалей. В этом году он впервые посетит Ригу и порадует своим творчеством гостей World Jazz Festival 2017.

Билеты на фестиваль World Jazz Festival 2017 можно приобрести на www.bilesuserviss.lv, а также в кассах Biļešu Serviss.

Программа фестиваля:
27 июля
15:00 открытие фестиваля на Домской площади
19:00 концерт в Splendid Palace
• Патти Остин / Patti Austin / (США)
• Игорь Бутман / Igor Butman / (Россия)
• Олег Аккуратов /Oleg Akkuratov / (Россия)

28 июля
19:00 концерт в «Арене Рига»
• Марио Биони / Mario Biondi / (Италия)
• Джон Скофилд /John Scofield / (США)


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 210000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 650 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду Hi-Tech

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду

Пациент о забастовке врачей: Он сидит в кабинете и издевается! Новости

Пациент о забастовке врачей: Он сидит в кабинете и издевается!

Армия бросила на поиски пятилетнего Вани дополнительные силы Новости

Армия бросила на поиски пятилетнего Вани дополнительные силы

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто Hi-Tech

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто

Американка показала «спиннер для груди» в действии Hi-Tech

Американка показала «спиннер для груди» в действии

Музыка

Музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 