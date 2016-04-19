Как живут и чем занимаются участники группы «Отпетые мошенники»

В 90-е поп-группа «Отпетые мошенники» была на вершине популярности и собирала полные залы по всей стране. Сегодня Сергей Аморалов и Том-Хаос выглядят иначе, но исполняют те же всеми любимые хиты — «Девушки бывают разные», «Люблю», «А у реки». На днях артисты дали откровенное совместное интервью одному из российских СМИ и рассказали о своей жизни и творчестве.

Участники группы «Отпетые мошенники», 38-летний Сергей Аморалов и 45-летний Том-Хаос (настоящее имя артиста — Вячеслав Зинуров, — прим. ред.) и сегодня собирают полные залы, зажигая под собственные хиты двадцатилетней давности. Но сейчас в постаревших и располневших мужчинах сложно узнать прежних молодых дебоширов.

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Сергей и не возражает, что они с коллегой и давним другом сильно изменились.

«Странно было бы, если бы у нас ничего не поменялось, и мы бы также бегали, как пацаны.

Конечно, когда я смотрю на свое отражение в зеркале, вижу там чуть-чуть другого чувака. И у него уже чуть-чуть другие мысли, нежели были 20 лет назад.

Тогда у нас был ветер в голове», — рассказал Аморалов (его настоящая фамилия Суровенко) в интервью газете «Комсомольская правда».

За пролетевшие со времен расцвета популярности группы годы из нее ушел один из участников — Игорь Богомазов, и на его месте сейчас выступает Андрей Репников, который не так давно попал в крупное ДТП и провел два месяца в коме.

#музтв #отпетыемошенники #отпетые #партийнаязона #вегас A post shared by группа "Отпетые Мошенники" (@otpetye) on May 7, 2017 at 10:04am PDT

Музыканты не гонятся за славой и даже критикуют коллег-знаменитостей: «Мы никогда не любили, когда нас узнавали, все время шифровались.

Мы не из тех, кто выходит на улицу: вот он я, звезда.

Сейчас артисты такие — один раз показали по ТВ и сразу: «Где моя охрана, где фото?». Да и музыка сейчас пошла странная. Хочется, чтобы цапануло, чтобы в тексте ты нашел себя. А тут… такая Бузова. Просто супер, гениально, все 10 альбомов у меня есть!».

В личной жизни у Сергея и Вячеслава все в порядке: Аморалов уже 9 лет женат на экс-модели Марии Эдельвейс, а Зинуров состоит в браке с бывшей солисткой группы «Сливки» Евгенией Синицкой.



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