Как живут и чем занимаются участники группы «Отпетые мошенники»

В 90-е поп-группа «Отпетые мошенники» была на вершине популярности и собирала полные залы по всей стране. Сегодня Сергей Аморалов и Том-Хаос выглядят иначе, но исполняют те же всеми любимые хиты — «Девушки бывают разные», «Люблю», «А у реки». На днях артисты дали откровенное совместное интервью одному из российских СМИ и рассказали о своей жизни и творчестве.
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Участники группы «Отпетые мошенники», 38-летний Сергей Аморалов и 45-летний Том-Хаос (настоящее имя артиста — Вячеслав Зинуров, — прим. ред.) и сегодня собирают полные залы, зажигая под собственные хиты двадцатилетней давности. Но сейчас в постаревших и располневших мужчинах сложно узнать прежних молодых дебоширов.
Сергей и не возражает, что они с коллегой и давним другом сильно изменились.
«Странно было бы, если бы у нас ничего не поменялось, и мы бы также бегали, как пацаны.
Конечно, когда я смотрю на свое отражение в зеркале, вижу там чуть-чуть другого чувака. И у него уже чуть-чуть другие мысли, нежели были 20 лет назад.
Тогда у нас был ветер в голове», — рассказал Аморалов (его настоящая фамилия Суровенко) в интервью газете «Комсомольская правда».
За пролетевшие со времен расцвета популярности группы годы из нее ушел один из участников — Игорь Богомазов, и на его месте сейчас выступает Андрей Репников, который не так давно попал в крупное ДТП и провел два месяца в коме.
Музыканты не гонятся за славой и даже критикуют коллег-знаменитостей: «Мы никогда не любили, когда нас узнавали, все время шифровались.
Мы не из тех, кто выходит на улицу: вот он я, звезда.
Сейчас артисты такие — один раз показали по ТВ и сразу: «Где моя охрана, где фото?». Да и музыка сейчас пошла странная. Хочется, чтобы цапануло, чтобы в тексте ты нашел себя. А тут… такая Бузова. Просто супер, гениально, все 10 альбомов у меня есть!».
В личной жизни у Сергея и Вячеслава все в порядке: Аморалов уже 9 лет женат на экс-модели Марии Эдельвейс, а Зинуров состоит в браке с бывшей солисткой группы «Сливки» Евгенией Синицкой.
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