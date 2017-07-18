Концерт на троих: пианисты династии Осокиных встретятся на сцене КЗ «Дзинтари»

Сергей и Андрей Осокины
 

Сергей и Андрей Осокины. Фото: Пресс-фото, Юрис Росс

Татьяна Одыня


Три Осокина, отец и два сына - пианисты Сергей, Андрей и Георгий - 30 июля дают большой концерт в зале «Дзинтари». Для меломанов и ценителей это событие, которого ждут иногда годами. Ну, а для музыкальных «чайников» - шанс открыть для себя волшебство и шарм музыкальной классики, вдохновенно - и сразу на трех роялях! - «прочитанной» прекрасными латвийскими пианистами.

Профессор Сергей Осокин вместе с сыновьями Андреем и Георгием выступают с совместным концертом в Латвии уже в третий раз. Два года назад их первый концерт «на троих» в концертном зале «Дзинтари» вызвал огромный интерес публики, в том числе и публики молодой. Затем «Три Осокина» собрали полный зал уже в Национальной опере, тот их концерт из Риги полностью транслировало немецкое интернет-телевидение Klassik.TV.

И вот впереди новая встреча с династией Осокиных, они вновь встречаются на сцене.

На предшествующей концерту пресс-конференции в музыкальном салоне Sound Factory была представлена программа концерта, над которой все музыкальное семейство Осокиных размышляло и спорило долго.

В итоге прозвучит - в том числе в неожиданном сочетании инструментов! - музыка Вивальди, Моцарта, Шопена, Рахманинова, и Равеля.

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По мнению Андрея Осокина, у каждого концерта должна быть своя глубоко продуманная концепция и драматургия, а репертуара для трех фортепьяно не так и много, выбор не богат. Зато 30 июля в «Дзинтари» абсолютно все включенные в программу опусы будут звучать несколько иначе, чем их известные версии.

Экспериментировать на репетициях пианисты будут вплоть до начала концерта, и результат обещает быть интересным как для слушателей, так и для самих музыкантов.

Еще одна интрига для зрителя - это знаменитое «Болеро» Мориса Равеля. Мелодию, написанную Морисом Равелем для балета Иды Рубинштейн в 1928 году, сам автор считал шедевром, добавляя, впрочем, что это, увы, не музыка... В каких только контекстах «Болеро» Равеля не звучало - в концертных и эстрадных вариациях, много раз использовалось в кино, становилось фоном компьютерных игр, шоу и спортивных состязаний.

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Но на юрмальском концерте Осокиных прозвучит новая, оригинальная версия этого всемирного хита. И при этом - версия строго классическая, но переложенная для трех роялей.

Уникальной для зрителей будет и возможность услышать в исполнении Сергея Осокина 11-й фортепьянный концерт Моцарта - прозвучит его первая часть. Эту музыку, полную жизненных сил, радости и любви влюбленный Моцарт написал в ту пору, когда только зарождался его роман с Констанцией Вебер, закончившийся женитьбой...

Все три Осокина - сольные пианисты с весьма напряженными графиками концертов, мастер-классов, учебных семестров. Сергей Осокин, воспитавший многих талантливых латвийских музыкантов, профессор Музыкальной академии. Кстати, его сыновья Андрей и Георгий тоже ученики отца. Но сегодня они с сыновьями интересны друг другу уже по-взрослому. Даже выступая с сольными концертами в престижнейших залах мира - в Токио и Катаре, Милане и Лондоне, Варшаве и Берлине - братья высоко ценят мнение музыкантов-родителей.

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Кстати, Андрей Осокин выступает в последнее время не только как музыкант-исполнитель. Совместно с «Макроконцертом» вечер династиии в зале «Дзинтари» организует его агентство «Айра Лайвиня Артистс», воплощающее в жизнь идею:

все, что предшествует музыке в зале, тоже должно быть прекрасно - и менеджмент, и афиши, и презентации и так далее.

Разумеется, высоки требования и к инструментам, на которых играют концерт, ведь у каждого есть свои особенности и нюансы.

Два рояля марки Yamaha привезут в концертный зал «Дзинтари» специально для концерта 30 июля - один концертный рояль приедет аж из Польши, второй - из Риги, из Музыкальной академии. Третьим будет собственный инструмент концертного зала «Дзинтари» - это новый Steinway & Sons, приобретенный к началу сезона лета 2017.

Немало интересного о сотрудничестве с пианистами Осокиными рассказал русскому TVNET региональный менеджер Yamaha в Латвии, Литве и Эстонии Гинт Добберманс. Сотрудничеству музыкантов с Yamaha уже много лет, именно на Yamaha выиграл конкурс Шопена Георгий Осокин, а его старший брат в свое время был одним из стипендиатов Yamaha.

Качество инструмента имеет значениеКачество инструмента имеет значение. Фото: Пресс-фото, Юрис Росс

Так что гамбургская YAMAHA MUSIK EUROPE GmbH гордится, что инструменты бренда вновь выбраны музыкантами для большого совместнорго концерта в «Дзинтари».


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