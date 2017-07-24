Linkin Park выпустили заявление из-за смерти солиста

 

Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Группа Linkin Park выпустила официальное заявление в связи со смертью фронтмена коллектива Честера Беннингтона, передает Associated Press. Музыканты отметили, что их сердца разбиты из-за этой утраты.

Известно, что Честер Беннингтон покончил с собой на прошлой неделе, повесившись в собственном доме.

«Волны шока, горя и отрицания по-прежнему тревожат нашу семью, и мы начинаем осознавать, что произошло», - сказано в заявлении.

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Музыканты также отметили, что Беннингтон «затронул жизни многих, может быть даже большего количества людей, нежели вы можете себе представить».

Известно, что группа Linkin Park планировала турне на этой неделе, однако из-за кончины фронтмена его пришлось отменить.

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