ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и по щелчку поднял весь зал

26 июля в концертном зале «Дзинтари» прошел долгожданный концерт популярного российского рэп-исполнителя и главы продюсерского центра Black Star Тимати, который собрал более 2000 зрителей. Как признался артист, впервые местом для его энергичного и танцевального творчества стал сидячий зал, впрочем, этот факт никого не смутил и люди танцевали везде - в проходах, на скамейках, за барной стойкой...

Предварял выступление самого Тимати получасовой диджей сет. К началу концерта в легендарном зале собралось более двух тысяч человек разных возрастов, социальных статусов и жизненных позиций. Всех объединило одно - желание оторваться под любимые хиты в живом исполнении.

С первой песни стало понятно, что поклонники пришли в «Дзинтари» совсем не для того, чтобы сидеть и слушать. Люди стали покидать свои места, весело передвигаясь по проходам и двигаясь в такт музыке.

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Aizvērt Тимати выступил в "Дзинтари" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







«Борода», «В Клубе», «Дерзкая», «Лондон», «Ключи от рая» и многие другие песни зал пел хором. Особенно активно вели себя молодые девушки, что не мог не заметить Тимати.

«Друзья, я бы здесь остался, но в гостинице не будет свободных номеров... Есть те, у кого я могу остаться?», - серьезно спросил исполнитель, на что получил однозначный ответ в виде неистовых женских криков.

«Правда? Тогда все встаем и поем вместе», - предложил рэпер. И зал тут же, как по щелчку, встал - некоторые запрыгали на скамейках. Правда, пыл многих осадили билетеры, следящие за порядком, но это не уменьшило эффект и ощущение общности, единения и восторга зриетелей.































































































































































































Aizvērt Гости на концерте Тимати в "Дзинтари" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Прозвучит невероятно, но те, кто пришел на концерт - видели, а тем, кого не было - придется поверить. Девушки и девочки всех возрастов дарили Тимати... цветы!

Похоже, и сам исполнитель был в недоумении от такого особенного внимания к своей персоне.

«Признаюсь, это мой первый сольный концерт в зале с сидячими местами. Спасибо за возможность хоть ненадолго почувствовать себя Басковым», - отшучивался исполнитель.

Надо сказать, что к завершению концерта зрители все больше раскрепощались - пели громче, танцевали свободнее и несли все больше цветов к сцене.

«Теперь я себя чувствую Филиппом Бедросовичем», - иронично заявил со сцены Тимати, продолжая принимать яркие букеты.

На каждую реплику главы Black Star зрители реагировали бурно, долго и безусловно. Не обошлось и без лезгинки - как на сцене, так и в зале.

Более двух часов любимых песен не оставили равнодушных даже среди тех, кто не являлся поклонником творчества Тимати. Смотрите, какими впечатлениями гости концерта продолжили делиться вне стен «Дзинтари»:

Нереальный концерт 💣🔥 @timatiofficial @paulmurashov ⚡️ @philchansky ты так изменился, я тебя сначала не узнала. Молодец ❤️ A post shared by Dasha Barnica (@dashabarnica) on Jul 27, 2017 at 1:46am PDT

Жаришка 🔥🔥🔥 A post shared by Дмитрий H.M (@dmitry.hm) on Jul 26, 2017 at 2:24pm PDT

Šīsvasaras pasākums nr.1 Timati A post shared by laurisduda (@laurisduda1986) on Jul 26, 2017 at 1:31pm PDT

Краснеем и желтеем одновременно.Радуемся как дети.На этом все. A post shared by Michelle Gindina (@michellegindina) on Jul 27, 2017 at 1:52am PDT

Все песни знаю наизусть ещё с фабрики звезд)🤣Хочу ещё на концерт!!!🙎🏼Только в след раз поближе в первый ряд и ещё больше зажигать)l💣🔥 A post shared by violetta_belko (@violetta_belko) on Jul 27, 2017 at 1:34am PDT

Вовремя смылся🚀#затопталибы#jurmalacity A post shared by andrei (@andy_go202) on Jul 26, 2017 at 1:19pm PDT

✨🎤🎶♥️ A post shared by Jana Bortnikova (@janabortnikova) on Jul 26, 2017 at 3:31pm PDT

Мы там Стояли до конца ! Я тебя люблю ! @timatiofficial A post shared by @c.lotta_ on Jul 26, 2017 at 2:50pm PDT

Сам Тимати тоже в восторге от латвийского приема, что подтверждает его свежий пост в Instagram.

Рига. Юрмала. Дзинтари. Спасибо...🌹 A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Jul 26, 2017 at 4:15pm PDT

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