ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и по щелчку поднял весь зал

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

26 июля в концертном зале «Дзинтари» прошел долгожданный концерт популярного российского рэп-исполнителя и главы продюсерского центра Black Star Тимати, который собрал более 2000 зрителей. Как признался артист, впервые местом для его энергичного и танцевального творчества стал сидячий зал, впрочем, этот факт никого не смутил и люди танцевали везде - в проходах, на скамейках, за барной стойкой...

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Предварял выступление самого Тимати получасовой диджей сет. К началу концерта в легендарном зале собралось более двух тысяч человек разных возрастов, социальных статусов и жизненных позиций. Всех объединило одно - желание оторваться под любимые хиты в живом исполнении.

С первой песни стало понятно, что поклонники пришли в «Дзинтари» совсем не для того, чтобы сидеть и слушать. Люди стали покидать свои места, весело передвигаясь по проходам и двигаясь в такт музыке.

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Тимати выступил в "Дзинтари"

Фото: Тимати выступил в "Дзинтари"0

«Борода», «В Клубе», «Дерзкая», «Лондон», «Ключи от рая» и многие другие песни зал пел хором. Особенно активно вели себя молодые девушки, что не мог не заметить Тимати.

«Друзья, я бы здесь остался, но в гостинице не будет свободных номеров... Есть те, у кого я могу остаться?», - серьезно спросил исполнитель, на что получил однозначный ответ в виде неистовых женских криков.

«Правда? Тогда все встаем и поем вместе», - предложил рэпер. И зал тут же, как по щелчку, встал - некоторые запрыгали на скамейках. Правда, пыл многих осадили билетеры, следящие за порядком, но это не уменьшило эффект и ощущение общности, единения и восторга зриетелей.

Гости на концерте Тимати в "Дзинтари"

Фото: Гости на концерте Тимати в "Дзинтари"0

Прозвучит невероятно, но те, кто пришел на концерт - видели, а тем, кого не было - придется поверить. Девушки и девочки всех возрастов дарили Тимати... цветы!

Похоже, и сам исполнитель был в недоумении от такого особенного внимания к своей персоне.

«Признаюсь, это мой первый сольный концерт в зале с сидячими местами. Спасибо за возможность хоть ненадолго почувствовать себя Басковым», - отшучивался исполнитель.

Надо сказать, что к завершению концерта зрители все больше раскрепощались - пели громче, танцевали свободнее и несли все больше цветов к сцене.

«Теперь я себя чувствую Филиппом Бедросовичем», - иронично заявил со сцены Тимати, продолжая принимать яркие букеты.

На каждую реплику главы Black Star зрители реагировали бурно, долго и безусловно. Не обошлось и без лезгинки - как на сцене, так и в зале.

Более двух часов любимых песен не оставили равнодушных даже среди тех, кто не являлся поклонником творчества Тимати. Смотрите, какими впечатлениями гости концерта продолжили делиться вне стен «Дзинтари»:

Жаришка 🔥🔥🔥

A post shared by Дмитрий H.M (@dmitry.hm) on

Šīsvasaras pasākums nr.1 Timati

A post shared by laurisduda (@laurisduda1986) on

Краснеем и желтеем одновременно.Радуемся как дети.На этом все.

A post shared by Michelle Gindina (@michellegindina) on

Вчера были на концерте у человека в трениках, чёрной майке, белых кедах и кепке... С золотыми часами на руке и цепями на шее, с тату снизу до верха, с блестящей бородой и линзами в глазах, с микрофоном в стразах и красной шерстяной веревочкой на запястии. Кто же это?! 👀 Правильно @timatiofficial чёткий, дерзкий, крутой, с чувством юмора, громкий и местами такой глубокий. ✨🌟⭐️😎⭐️🌟✨Было странно сидеть на таком концерте... Позабавили моменты дуэтных песен, например, дуэт Лепс и Тимати, но без Лепса. 😀 🍆поднял весь зал на ноги 😝... На словах "В руках ключи от вертолёта" мурашки пронизывали все тело. "Деньги не сделали меня счастливым, они сделали мой гараж красивым." Много о деньгах, о чувствах, отношениях, не лёгких судьбах. Не слушаю я повседневно #тимати, но была счастлива побывать на его концерте. 😝 #дзинтариконцертныйзал #юрмала #тиматиюрмала #концерт #смужемлюбимым #спасибомир

A post shared by Irina Zilniece (@mittreader) on

Вовремя смылся🚀#затопталибы#jurmalacity

A post shared by andrei (@andy_go202) on

✨🎤🎶♥️

A post shared by Jana Bortnikova (@janabortnikova) on

Мы там Стояли до конца ! Я тебя люблю ! @timatiofficial

A post shared by @c.lotta_ on

Сам Тимати тоже в восторге от латвийского приема, что подтверждает его свежий пост в Instagram.

Рига. Юрмала. Дзинтари. Спасибо...🌹

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on

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