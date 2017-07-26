ФОТО: Red Hot Chili Peppers отправились на прогулку по Риге

Уже 27 июля на острове Луцавсала выступит легендарная рок-группа Red Hot Chili Peppers. Сегодня музыканты отправились на прогулку по Риге, благо, погода способствует неспешному и приятному отдыху. Интересно, что в латвийскую столицу музыканты прибыли с детьми. Так, вокалист RHCP Энтони Кидис вышел из гостиницы с сыном Эверли, а барабанщик Чед Смит с 21-летним наследником Джейсоном.
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Единственный в Балтии концерт Red Hot Chili Peppers обещает быть одним из самых ярких событий лета! По информации организаторов, выступление «перцев» соберет около 30 тысяч человек.
Сегодня на Луцавсале строится грандиозная сцена для завтрашнего концерта.
На разогреве у легендарной группы Red Hot Chili Peppers выступит латвийский коллектив Carnival Youth, а также фанк-поп объединение из США Knower.
Программа вечера 27 июля:
17:00 для публики будут открыты входы на эстраду.
19:00 Carnival Youth (LV)
20:00 Knower (US)
21:45 Red Hot Chili Peppers (US)
00:00 завершение мероприятия
Red Hot Chili Peppers прибудут в Латвию в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом высоко оценённого альбома The Getaway.
Билеты на концерт Red Hot Chili Peppers в продаже в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv.Еще по этой теме