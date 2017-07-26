ФОТО: Red Hot Chili Peppers отправились на прогулку по Риге

 

Фото: Каспар Меинертс/TVNET

Уже 27 июля на острове Луцавсала выступит легендарная рок-группа Red Hot Chili Peppers. Сегодня музыканты отправились на прогулку по Риге, благо, погода способствует неспешному и приятному отдыху. Интересно, что в латвийскую столицу музыканты прибыли с детьми. Так, вокалист RHCP Энтони Кидис вышел из гостиницы с сыном Эверли, а барабанщик Чед Смит с 21-летним наследником Джейсоном.

Еще по этой теме

Red Hot Chili Peppers отправились на прогулку по Риге

Фото: Red Hot Chili Peppers отправились на прогулку по Риге0

Единственный в Балтии концерт Red Hot Chili Peppers обещает быть одним из самых ярких событий лета! По информации организаторов, выступление «перцев» соберет около 30 тысяч человек.

Реклама

Сегодня на Луцавсале строится грандиозная сцена для завтрашнего концерта.

На Луцавсале идет подготовка к концерту Red Hot Chili Peppers

Фото: На Луцавсале идет подготовка к концерту Red Hot Chili Peppers0

На разогреве у легендарной группы Red Hot Chili Peppers выступит латвийский коллектив Carnival Youth, а также фанк-поп объединение из США Knower.

Программа вечера 27 июля:

17:00 для публики будут открыты входы на эстраду.

19:00 Carnival Youth (LV)

20:00 Knower (US)

21:45 Red Hot Chili Peppers (US)

00:00 завершение мероприятия

Red Hot Chili Peppers прибудут в Латвию в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом высоко оценённого альбома The Getaway.

Билеты на концерт Red Hot Chili Peppers в продаже в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv.

Еще по этой теме
Red Hot Chili Peppers выступит в Латвии с грандиозным концертом на берегу Даугавы

Red Hot Chili Peppers выступит в Латвии с грандиозным концертом на берегу Даугавы

Лидер Red Hot Chili Peppers рассказал, почему не спит с фанатками

Лидер Red Hot Chili Peppers рассказал, почему не спит с фанатками

Лидеру Red Hot Chili Peppers оторвали голову в новом клипе

Лидеру Red Hot Chili Peppers оторвали голову в новом клипе


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 99450 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Дом
Дом, Stopiņu pag., 285000 EUR

reklama.vesti.lv

В Пурвциемсе построят первый Lidl. Ушаков спасет деревья Новости

В Пурвциемсе построят первый Lidl. Ушаков спасет деревья

Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле Hi-Tech

Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле

Забавное видео: Как реальный папа Галкин с дочкой трек собирали Wo&Men

Забавное видео: Как реальный папа Галкин с дочкой трек собирали

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом! Wo&Men

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом!

Все обошлось: грибники надолго запомнят этот поход в лес Новости

Все обошлось: грибники надолго запомнят этот поход в лес

Музыка

Музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
LAWYER
LAWYER
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
JURISTU/-I
JURISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 