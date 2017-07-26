ФОТО: Red Hot Chili Peppers отправились на прогулку по Риге

Уже 27 июля на острове Луцавсала выступит легендарная рок-группа Red Hot Chili Peppers. Сегодня музыканты отправились на прогулку по Риге, благо, погода способствует неспешному и приятному отдыху. Интересно, что в латвийскую столицу музыканты прибыли с детьми. Так, вокалист RHCP Энтони Кидис вышел из гостиницы с сыном Эверли, а барабанщик Чед Смит с 21-летним наследником Джейсоном.











Aizvērt Red Hot Chili Peppers отправились на прогулку по Риге Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Единственный в Балтии концерт Red Hot Chili Peppers обещает быть одним из самых ярких событий лета! По информации организаторов, выступление «перцев» соберет около 30 тысяч человек.

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Сегодня на Луцавсале строится грандиозная сцена для завтрашнего концерта.



























































Aizvērt На Луцавсале идет подготовка к концерту Red Hot Chili Peppers Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







На разогреве у легендарной группы Red Hot Chili Peppers выступит латвийский коллектив Carnival Youth, а также фанк-поп объединение из США Knower.

Программа вечера 27 июля:

17:00 для публики будут открыты входы на эстраду.

19:00 Carnival Youth (LV)

20:00 Knower (US)

21:45 Red Hot Chili Peppers (US)

00:00 завершение мероприятия

Red Hot Chili Peppers прибудут в Латвию в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом высоко оценённого альбома The Getaway.

Билеты на концерт Red Hot Chili Peppers в продаже в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv.

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