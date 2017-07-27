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Сегодня, 27 июля, а также завтра, 28 июля, в Риге проходит ежегодный джазовый фестиваль World Jazz Festival. Продолжая традиции, в течение двух дней пройдут три грандиозных концерта. 27 июля все желающие приглашаются на Домскую площадь, где пройдет открытие фестиваля и бесплатный концерт с 15:00 до 18:00, который уже три года собирает рижан и гостей города. 27 июля вечером состоится концерт в Splendid Palace, а 28 июля в «Арене Рига» пройдет закрытие фестиваля.

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Сегодня многие рижане уже успели насладиться качественной живой музыкой в стиле джаз на Домской площади.

Открытие фестиваля World Jazz Festival на Домской площади

Фото: Открытие фестиваля World Jazz Festival на Домской площади0

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Как и все предыдущие года, гостей фестиваля будут радовать своими выступлениями как легенды мирового джаза, так и наши музыканты.

Программа фестиваля:
27 июля
15:00 открытие фестиваля на Домской площади
19:00 концерт в Splendid Palace
• Патти Остин / Patti Austin / (США)
• Игорь Бутман / Igor Butman / (Россия)
• Олег Аккуратов /Oleg Akkuratov / (Россия)

28 июля
19:00 концерт в «Арене Рига»
• Марио Биони / Mario Biondi / (Италия)
• Джон Скофилд /John Scofield / (США)

Пресс-конференция о конкурсе джазовых исполнителей Riga Jazz Stage 2017

Фото: Пресс-конференция о конкурсе джазовых исполнителей Riga Jazz Stage 20170

27 июля на концерте в Splendid Palace выступят три замечательных музыканта.

По многочисленным просьбам гостей, организаторы фестиваля и в этом году пригласили молодого, феноменально талантливого звезду джаза Олега Аккуратова, который уже в прошлом году поразил и удивил исполнением песни «Kur tu teci, gailīti mans» на латышском языке.

Несмотря на врожденную инвалидность (тотальная слепота), Олег является уникальным музыкантом мирового класса, завоевав любовь слушателей по всему миру.

Также в Splendid Palace выступит одна из ярких и титулованных американских звезд джаза – Патти Остин (Patti Austin).

Талантливая певица, обладательница премии «Грэмми» Патти Остин записала 17 соло альбомов в различных музыкальных жанрах. Патти часто выступает на церемониях «Грэмми» и «Оскар».

На концерте Патти Остин выступит вместе с одним из организаторов фестиваля, легендарным саксофонистом Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.

Музыканты подготовили специальную музыкальную программу именно для концерта в Риге, который будет посвящен 100-летию первой леди джаза - Эллы Фитцжеральд (Ella Fitzerald).

Организаторы фестиваля с гордостью объявляют, что в этом году в «Арене Рига» выступит один из наиболее востребованных артистов Европы, лучший итальянский соул-певец Марио Бионди.

28 июля приглашаем всех в «Арену Рига», на концерт звезды джаза, обладателя премии «Грэмми» - Джон Скофилд (John Scofield) и долгожданный в Латвии итальянский соул-певец Марио Бионди (Mario Biondi).

Джон Скофилд является одним из ведущих гитаристов современного джаза. В этом году он получил две из трех премии «Грэмми» - за альбом джазовых версий кантри-классики и за лучшее джазовое соло.

28 июля концерт в Арена Рига закроет исполнитель, которые не оставит равнодушным никого. Итальянский соло-певец Марио Бионди обладает проникновенный голосом, с ласкающим слух тембром, что придает его песням особое очарование.

В Риге музыкант исполнит песни из своего нового альбома, а также мы услышим любимые мировые хиты.

Марио Бионди - частый гость международных фестивалей. В этом году он впервые посетит Ригу и порадует своим творчеством гостей World Jazz Festival 2017.

Билеты на фестиваль World Jazz Festival 2017 можно приобрести на www.bilesuserviss.lv, а также в кассах Biļešu Serviss.

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