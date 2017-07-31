Светлана Лобода выступит с сольным концертом в «Дзинтари»

Светлана Лобода
 

Светлана Лобода. Фото: Sputnik/Scanpix

7 августа в концертном зале «Дзинтари» состоится незабываемое шоу – концерт самой грациозной, яркой, непредсказуемой и харизматичной Светланы Лободы. Певица обещает удивить и порадовать московскую публику своим фееричным выступлением.

Билеты на Светлану Лободу в последнее время разлетаются очень быстро. И не удивительно. Артистка зарекомендовала себя как «певица, которая ничего не боится».

Каждая ее песня – это хит, который держится на вершине любого хит-парада. Каждый ее клип – это мини-фильм, история из жизни сильной и независимой женщины.



Светлана не только красивая женщина, но и очень талантливая артистка. Купить билет на масштабное шоу Светланы Лободы необходимо уже сейчас. Слава пришла к певице еще в то время, когда она была участницей группы «Виа Гра».

Спустя некоторое время певица покинула коллектив и начала свою сольную и довольно успешную карьеру.

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Такие песни, как «Постой, мужчина», «Я забуду тебя» мгновенно стали хитами. Сегодня у каждого на слуху такие музыкальные композиции, как «К черту любовь», «Пора домой» и, конечно, мега-хит 2016 года «Твои глаза».

Лобода не только певица, но еще и автор песен, талантливая ведущая и креативный дизайнер.

Каждый ее концерт – это заранее продуманная и подготовленная неординарная постановка, яркие костюмы, смелые образы, визуальны световые специфические эффекты.

В этом году шоу Лободы обещает быть столь же красочным и феерическим, как и раньше.

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