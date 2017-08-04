ФОТО: «Ленинград» помог «спустить пар» тысячам зрителей в «Дзинтари»

3 августа в Риге прошел юбилейный концерт «20 лет на радость» самой скандальной российской группы «Ленинград». На выступление любимых исполнителей съехались не только юрмальчане, но и гости курорта, в том числе из-за рубежа. В течение трех часов несколько тысяч человек пели, танцевали и «спускали пар» вместе с Сергеем Шнуровым и его зажигательной командой.

Многие гости ответственно подготовились к посещению хулиганского концерта - напечатали майки с изображением Сергея Шнурова и нецензурными выражениями, купили флаги и брюки в полоску, кто-то даже одолжил кепку для такого события.

На концерт собралась настолько разношерстная публика, насколько это можно себе представить.

Дамы с безупречными укладками в вечерних платьях и мужчины в дорогих костюмах, тут же шумные ребята в растянутых трениках, рядом москвичи и местный бомонд в дизайнерском, неподалеку щеголяющие в микро мини девушки и пожилые меломаны в домашнем.

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Aizvērt Гости юбилейного концерта группы "Ленинград" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







С первых нот «Ленинграда шоу» группа получила искреннюю и мощную поддержку зала. За пару месяцев, пока Шнурова с его командой не было в Латвии, поклонники явно накопили энергии, чтобы отдать ее всю этим вечером в «Дзинтари». С выходом лидера группировки зрители вскочили со своих мест и в зале начались безудержные танцы.

Многие пришли на концерт уже в «приподнятом настроении», а с каждым новым нецензурным словом или жестом Сергея Шнурова, который, к слову, невероятно чувствует публику и удерживает внимание с первой и до последней секунды, улыбки становились все шире и счастливее.

Зал заполнился зрителями под завязку, при этом никого не остановили дорогостоящие билеты на мероприятие.

Так, в последние дни перед концертом, входные (стоячие) билеты стоили по 75 евро! Но разве эмоции измеряются деньгами?

Многие пришли сюда не только послушать качественную живую музыку одной из самых популярных русскоязычных групп, но «спустить пар» и выплеснуть негатив, накапливающийся в ежедневной суете современного мира. Как нельзя лучше в этом помогли почти трехчасовые эмоциональные танцы и крепкий русский мат, которого в песнях «Ленинграда» более, чем достаточно.























































Aizvērt Группа "Ленинград" выступила с юбилейным шоу в "Дзинтари" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Животрепещущий восторг вызывала каждая песня: «WWW», «Дорожная», «Пару баб», «Рыба мечты», «Сумка», «Очки как у Собак», «Экспонат», «В Питере пить» и многие другие хиты.

Шоу «Ленинграда» снова зарекомендовало себя, как не имеющее аналогов. К тому же, эта группа не только объединила всех меломанов под одной крышей, но и стерла национальные и географические границы, что в наше время более, чем важно.

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