Клип на песню Despacito стал самым популярным в истории YouTube

 

Фото: Скриншот

Клип на композицию Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси стал самым просматриваемым в истории хостинга YouTube. У видео, опубликованного на канале певца 12 января, уже более 3,01 миллиарда просмотров.

Таким образом, оно обошло клип на песню See You Again американского рэпера Уиза Халифы, записанную совместно с певцом Чарли Путом. Этот ролик, загруженный на YouTube в апреле 2016 года, лишь в июле обогнал Gangnam Style корейского исполнителя PSY по количеству просмотров. Сейчас у See You Again их 2,99 миллиарда, а у Gangnam Style с 2012 года — 2,92 миллиарда.

Как отмечает Billboard, трек Despacito уже 12 недель держится в топе Billboard Hot 100. Он также лидирует в списке песен лета 2017 года.

Реклама

19 июля сообщалось, что Despacito стала самой популярной песней на всех стриминговых сервисах. При подсчете учитывались показатели оригинальной версии и ремикса, записанного совместно с Джастином Бибером и выпущенного в апреле.

В записи оригинала Despacito также принял участие певец Дэдди Янки.

Youtube

Еще по этой теме
Латвийская группа сняла клип с «голливудской» изюминкой

Латвийская группа сняла клип с «голливудской» изюминкой

19-летняя дочь Майкла Джексона снялась в клипе британской группы The xx

19-летняя дочь Майкла Джексона снялась в клипе британской группы The xx

Амината выпустила новый клип сразу после исполнения песни на «Рандеву»

Амината выпустила новый клип сразу после исполнения песни на «Рандеву»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 750000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Голые казахстанские стюардессы вызвали споры в Сети Wo&Men

Голые казахстанские стюардессы вызвали споры в Сети

Мастерски «дающий пять» кот позабавил Интернет Wo&Men

Мастерски «дающий пять» кот позабавил Интернет

В ЕС в миллионах яиц нашли яд Новости

В ЕС в миллионах яиц нашли яд

Пенсии: одни выживают на 300, другие шикуют на 19,2 тыс евро Новости

Пенсии: одни выживают на 300, другие шикуют на 19,2 тыс евро

63 000 человек отменили предварительные заказы на новую Tesla Hi-Tech

63 000 человек отменили предварительные заказы на новую Tesla

Музыка

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
NETWORK SPECIALIST
NETWORK SPECIALIST

Темы

 