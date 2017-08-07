Украинский музыкант умер во время концерта в Эстонии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Солист украинской группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко умер на сцене во время концерта в Эстонии. Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналист Ольга Омелянчук.

«Не хочу в это верить. Во время концерта в Эстонии остановилось сердце крутого и искреннего Ивана Денисенко. Он ушел прямо со сцены. С гитарой в руках», — написала она.

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Как сообщает эстонское издание Postimees, музыкант выступал на фестивале «Августовский блюз» в городе Хаапсалу.

«Иван успел доиграть сет, после чего ему стало плохо. На место вызвали скорую, медики делали ему массаж сердца несколько десятков минут», —

рассказал организатор фестиваля Индрек Дитманн.

По словам очевидца, музыкант почувствовал недомогание еще во время выступления: он закончил петь и упал навзничь во время начавшегося проигрыша.

Денисенко из-за доброкачественной опухоли мозга страдал акромегалией. Это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза, оно сопровождается увеличением кистей, стоп и черепа.

Ivan Blues & Friends была образована в 2007 году. Она исполняет блюз-рок в сочетании с украинскими академическими певчими традициями. Группа быстро стала популярной и регулярно выступала в клубах и концертных залах страны.

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