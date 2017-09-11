ВИДЕО: Интарс Бусулис на «Новой волне» показал себя с другой стороны

Латвийский музыкант и исполнитель Интарс Бусулис в этом году не только получил почетное звание члена жюри международного конкурса «Новая волна» в Сочи, но и вышел на большую сцену с ярким номером, в котором продемонстрировал свой вокальный и артистический талант, а также танцевальные способности. Вместе с певцом выступили представителями Школы танцев Аллы Духовой «Тодес».

В этот вечер Интарс Бусулис порадовал зрителей конкурса песней Принса Kiss, во время исполнения которой энергично танцевал, что сделало номер особенно эффектным.

Стоит отметить, что это не единственное выступление латвийского музыканта на «Новой волне-2017». Интарс принял участие и в нескольких коллаборациях с российскими исполнителями.

Артист исполнил песню «За тех, кто в море» с Димой Биланом и Тимуром Родригезом.

Также эффектным был выход и совместное выступление мужского квинтета. Вместе с Николаем Басковым, Александром Реввой, Алексеем Воробьевым и Александром Панайотовым Интарс Бусулис исполнил легендарный хит группы «Браво».

Напомним, что накануне начала конкурса «Новая волна» вокруг участия Интарса Бусулиса разгорелось множество дискуссий, кроме того, многие перешли на прямые обвинения артиста в предательстве.

Как заявил сам певец в интервью журналу Vakara Ziņas, от такого предложения он не мог отказаться, тем более, что сам выступал в роли участника «Новой волны» (Интарс победил на «Новой волне» в 2005 году), поэтому не видел причин не принимать приглашение.

«Латвийские исполнители, за исключением Раймонда Паулса и Лаймы Вайкуле, в жюри «Новой волны» не были [...] В этом году я назначен на важное место и в новом амплуа», - пояснил певец.

«Многие люди понимают, что игнорированием, отказами, молчанием и демонстрацией каких-то поз невозможно чего-либо достичь.

Мне доверена миссия показать, что мы идем с миром. Прекрасно то, что там мне никто ничего не говорит и не ставит в упрек. И я ничего о них не говорю. Мне кажется, что самое главное, чтобы народ в это политически мрачное время смог не поддаваться давлению,

которое оказывается в Латвии и во всем мире», - заключил Интарс в разговоре с Vakara Ziņas.

Как известно, «Новая волна» уже в третий разпроходит в Сочи, но впервые без латвийских исполнителей в числе конкурсантов. В этом году конкурс продлится до 14 сентября.