Депутат Госдумы РФ предложил расстрелять популярных российских рэперов

Член фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что следует расстрелять участников недавнего популярного рэп-баттла Оксимирона и Гнойного, набравшего около 23 миллионов просмотров на сервисе Youtube.

Сканадальное заявление депутата прозвучало во время публичной дискуссии о современном искусстве в Санкт-Петербурге.

В ходе разговора Милонов назвал творчество этих артистов «музыкой помоек», и заявил, что за такое их стоит расстрелять.

«Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять», – цитирует «Комсомольская правда» слова депутата. Издание также добавляет, что позже депутат осознал, что погорячился и попросил воспринимать свои слова как гротеск.

Напомним, ранее рэп-баттл с участием Оксимирона и Гнойного вызвал ожесточенные споры в обществе, в частности, из-за использования ненормативной лексики.

13 сентября депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга попросилгенпрокурора России Юрия Чайку изучить словесный поединок Оксимирона и Гнойного на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни и оскорблений чувств верующих. Федоров в ответ на это пригрозилвластям негативными последствиями.