Впервые в Риге выступит Слава КПСС

Вячеслав Карелин - рэпер, лидер движения «Антихайп ренессанс». Также имеет псевдонимы Гнойный, Соня Мармеладова, Кирилл Овсянкин, Бутер Бродский, Валентин Дядька - разные по характеру проекты Вячеслав выпускает под разными именами. Победитель рэпера-суперзвезды Оксимирона.

Родился в Хабаровске и в школьные годы вместе с друзьями рисовал мультфильмы, позже торговал психологическими тестами на компакт-дисках, работал в сотовых компаниях и в аквапарке, а также увлекался панком.

Позже Слава познакомился с творчеством Саши Скула и его провокационного сатирического рэп-проекта «Бухенвальд Флава», что сильно повлияло на дальнейшее становление артиста.

Беспардонная стилистика выступлений Гнойного по определению отрицает любые табу, в связи с чем Карелин не раз попадал в истории.

«Он начитанный человек, и рифма у него превосходная. И он замечательно владеет техникой рэпа… это грубый, переходящий на личности человек...», - говорит литературный критик Дмитрый Быков.

В Риге концерт рэпера пройдет в рамках его осенних гастролей, где он и рэпер Замай представят всем свой новый альбом, а также исполнит свои лучшие работы.

Билеты доступны в кассе Ticketshop.lv.