Британский скрипач-виртуоз, обладатель рекорда Гинесса и статуса самого продаваемого скрипача современности — Найджел Кеннеди впервые выступит в Латвии с большим концертом. 28 января в Доме Конгрессов легендарный музыкант представит программу «The New Four Seasons», также в концерте прозвучат его авторские композиции с альбома «My World» - посвящения наставникам Найджела.

Найджел Кеннеди — не обычный музыкант-гений, а революционер со скандальной репутацией в академических кругах.

Он совершил переворот в музыкальном мире своим рок-н-ролльным отношением к классическим произведениям и классическим подходом к рок-композициям.

Первый диск Найджела - интерпретация «Времен года» Антонио Вивальди, вознес его на вершину скрипичного искусства, подарил славу самого популярного скрипача современности, а также был занесен в книгу рекордов Гинесса как самый продаваемый классический альбом всех времен.

Его последующие альбомы — скрипичные концерты Брамса, Сибелиуса, Бетховена, Чайковского становились золотыми и являются эталоном скрипичного искусства.

Достигнув всего что возможно в области классической игры, музыкант представил триумфальный проект «Hendrix Concerto» — классическое изложение музыки рок-музыканта Джимми Хендрикса. Затем последовали джазовые и фолк проекты.

В 2015 году Найджел Кеннеди записал диск «The New Four Seasons». От его первых легендарных «Времен Года» альбом отличается более свободной роковой трактовкой.

Годом позже Найджел выпустил альбом «My World» - первый диск, состоящий из его собственных произведений, в том числе, посвящений менторам музыканта, его легендарным учителям Иегуди Менухину и Стефану Граппелли.

Найджелу Кеннеди принадлежит скрипка Джузеппе Гварнери дель Джезу 1736 года.

Будучи суперзвездой и обладателем впечатляющего состояния, он не создает вокруг себя звездного ореола.

Найджел носит прическу в стиле панк, предпочитает одежду с блошиного рынка, время от времени раскрашивает лицо в цвета своего любимого футбольного клуба Aston Villa и иногда прямо во время концерта запускает в зрительный зал футбольный мяч.

Концерты Найджела Кеннеди — это не просто эталон классической игры на скрипке. Это страстное, свободное, умное и невероятно точное исполнение.

Не пропустите выступление самого неординарного скрипача современности 28 января в Доме Конгрессов.