Нейромонах Феофан извлек голос Леонида Агутина из вокала Анжелики Варум

Журналист Юрий Дудь опубликовал на видеохостинге YouTube интервью с драм-н-бэйс-музыкантом, выступающим под псевдонимом Нейромонах Феофан. Тот рассказал блогеру о слухе, что песни Анжелики Варум якобы исполнял Леонид Агутин.

Феофан продемонстрировал Дудю, как с помощью аудиоредактора и понижения звука на четыре полутона сделать из вокала Варум голос Агутина. Музыкант привел в пример песни «Художник, что рисует дождь» и «Все в твоих руках». В оригинале последней Агутин поет только в конце композиции.

«Нейромонах Феофан» — проект Санкт-Петербургских музыкантов. Лидер коллектива, выступающий под одноименным псевдонимом, носит бороду, лапти и похожий на схиму балахон.

Агутин и Варум поженились в 2000 году. Эстрадные исполнители записали множество дуэтов, в том числе песни «Королева», «Февраль», «Если ты когда-нибудь меня простишь», «Две дороги, два пути» и «Как не думать о тебе».