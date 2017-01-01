Победитель Евровидения-2017 госпитализирован для пересадки сердца

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона, где готовится к пересадке донорского сердца. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает El Pais.

Деньги на операцию для артиста собраны в полном объеме.

Как известно, 27-летний Сальвадор Собрал страдает пороком сердца с детства.

В связи с состоянием его здоровья для португальца было сделано исключение – ему разрешили пропустить репетиции полуфинала Евровидения.

Как сообщалось, финал Евровидения-2017 состоялся 13 мая в Киеве. Победителем конкурса стал певец Сальвадор Собрал из Португалии. Он набрал 758 баллов.