Впервые в Риге выступит певец Миша Марвин

Миша Марвин — начинающий певец и автор песен родом из Украины. Ещё будучи студентом Михаил начал писать собственные тексты песен. В те же годы он стал участником мужской поп-группы.

Ребята записали несколько песен и даже сняли клип, который обошелся им всего в $350. Но в скором времени они приняли решение прекратить существование группы.

Одновременно с распадом группы Марвина отчислили с третьего курса академии после очередной несданной сессии.

В 2013 году Миша написал пару песен вместе с другом, который на следующий же день продал их за тысячу долларов. Этот же друг познакомил Мишу Марвина с Павлом Курьяновым – директором лейбла «Black Star inc», предложившим сотрудничество.

На протяжении нескольких лет Миша является соавтором многих работ артистов лейбла Black Star — Натана, Мота и Егора Крида.

А с 2015 года успешно занимается собственной сольной карьерой. Записал совместные треки с такими артистами как DJ KAN, Doni, Мот.

В средине лета 2016 года Миша Марвин презентовал первую сольную песню – «Ненавижу». За несколько часов после выхода, композиция стала лидером поп-чарта iTunes и заняла место в пятёрке лидеров всего чарта.

Клип на песню «Ненавижу» занял шестое место в рейтинге YouTube и уже набрал более четырёх миллионов просмотров.

Миша Марвин в Риге исполнит свои лучшие работы, а также абсолютно новые песни. Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о мероприятии на официальном сайте ночного клуба firstmir.com.