Красочный музыкальный спектакль «Кот в сапогах» едет в Латвию

Московский государственный музыкальный театр «На Басманной» 2 декабря покажет в рижском Доме Конгрессов всеми любимую, красочную и полную великолепного юмора сказку с хорошим концом и удивительными героями - «Кот в сапогах».

Тем, кто не любит кошек, на этот музыкальный спектакль ходить противопоказано.

Потому что знаменитый Кот в сапогах в одноимённом премьерном спектакле Московского государственного музыкального театра «На Басманной» под руководством заслуженной артистки России Жанны Тертерян уж очень хорош! Он и поёт, и танцует, и мило хитрит, чтобы расправиться с Людоедом и помочь своему простодушному хозяину стать богатым и жениться на Принцессе.



Придумали всю эту историю по мотивам сказки Шарля Перро известные российские литераторы – Софья Прокофьева и Генрих Сапгир. Спектакль по их книге «Кот в сапогах и Людоед» с успехом шёл во многих театрах.

В версии «Театра на Басманной» он превратился в музыкальную постановку, музыку к которой написал композитор Юрий Алябов. Что же касается актёров музыкального «Театра на Басманной», то они великолепно справляются со своими задачами – отличные голоса и пластика делают их персонажей яркими и выразительными.





Музыкальные ритмы, из которых соткан спектакль, довольно разнообразны – они сменяют друг друга, не давая скучать.

Пение и танцы ярко «расцвечивают» сюжет и с лёгкостью воспринимаются зрителями всех возрастов. А это как раз и есть то, ради чего создатели спектакля вдохнули жизнь в новую интерпретацию старой сказки, на которой выросло не одно поколение мальчиков и девочек.

Вы можете увидеть великолепную музыкальную постановку «Кот в сапогах» и в других городах Латвии: 28 ноября в Елгаве, 29 ноября в Лиепае.