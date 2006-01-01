Впервые в Латвии выступит исполнитель Фаду Марко Родригеш

В субботу, 30 сентября, в 19:00 в первый раз в Латвии выступит португальский исполнитель Фаду Марко Родригеш (Marko Rodrigess), который даст концерт в одном из старейших кинотеатров в Риге «Splendid Palace». Марко представит латвийским слушателям свой последний альбом «Fados do Fado», который был номинирован на Latin Grammy Фолк а категории альбомов в 2016 году.

Фаду - это популярный стиль народного исполнения в Португалии. Это естественные меланхолии - бесконечное дыхание океана, которое сочетает игру гитары и мандолины вместе с исполнителями Фаду, которые неспешно поют романтические песни о любви, печали - о стремлении к недоступному. Музыка Фаду может включать в себя также и юмор. Слово Фаду образовалось от латинского слова «fatum», от которого происходит также и английское слово «fate» (судьба). 27 ноября 2011 года Фаду был добавлен к нематериально культурному наследию ЮНЕСКО.

Считается, что Фаду не нуждается в переводе, эти песне мгновенно достигают человеческого сердца. Щемящее чувство светлой печали, которое воспевает исполнитель Фаду, никого не оставляет равнодушным.

Марко Родригеш - португальский исполнитель, который освоил этот тип музыки уже с детства, под влиянием королевы Фаду Амалии Родригеш (Amalia Rodrigues). После переезда Марко из северной Португалии в Лиссабон, судьба была благосклонна к тому, чтобы музыка Фаду стала гармоничной составляющей его жизни, широко открыв двери в новый мир и настроив струны души в другой тональности, позволяющей открыть слушателю сердце певца. В 2006 году он также получил премию Амалии Родригеш, как новый талант в исполнении Фаду. На протяжении многих лет, Марко принимал участие в различных песенных конкурсах. Марко Родригес также имел возможность несколько раз выступать со всемирно известной звездой Фаду Маризой (Marisa), они давали концерты в Лиссабоне, Порто Риволи и Лондоне, а сам Марко часто выступает в Швейцарии, Франции, Испании и т.д.

Билеты на концерт Марко Родригеша можно приобрести в кассах Bilešu Serviss. Стоимость - от 20 до 70 евро.